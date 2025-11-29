影／買碗公無限吃！金城粥糜市集大排長龍 遊客讚：超划算

「來金門，呷粥糜」是金門人款待遠來好友必吃的美食。經濟部商業發展署推動的「品牌一條街」計畫，今年首度跨出本島，在金城後浦十六藝文特區推出「一日金門味—粥糜市集」，活動特別串聯在地後浦街區12家粥糜店家的粥品，現場推出只要購買粥市碗匙組，就可以無限量開吃，吃遍每家粥糜，吸引民眾大排長龍搶著嘗鮮，大家都說好吃又好玩。

由商業發展研究院主辦的「粥糜市集」今天上午10時許熱鬧登場，古樸街區與文創風格交融的廣場一早人潮湧現，集結後浦街區多家粥糜店家，並邀集全台料理好手端出創意粥品，加上市集、遊程、換裝、攝影展等多元內容，用最直覺的味覺，帶領遊客走進金城最具人情味的街區日常。

活動主打「粥市放題」體驗，民眾只要購買專屬碗公，便能在市集內走攤品嚐限量小份粥，從鹹粥、廣東粥到金門在地口味，各店家也加入口味故事，讓傳統早餐搖身一變成為富含儀式感的街區盛宴。

商研院代表表示，粥糜一條街不只是早晨飄香的小吃聚落，更承載著離島生活的日常與人情味，盼透過活動讓旅客理解「為何這裡會形成一條粥糜街」，進而看見金城的文化底蘊。

金門縣府產業發展處長李銘培到場指出，後浦城區是金城鎮最具歷史紋理的街區之一，老街、僑鄉文化與新興店家共存共榮，這次市集更讓粥糜的香氣從清晨延伸整日，也帶動周邊商圈。他說，未來仍可延伸更多傳統美食主題，如海蚵麵線、拌麵等，讓街區風貌更豐富。

金城鎮長李誠智也說，粥糜文化在金門根深蒂固，「從小吃到大，每一碗都是記憶。」

活動規劃三大亮點，包括集結12家店的粥糜主題市集、「環粥格格換裝體驗」的清朝風情拍攝場景，以及由垵湖分校學童拍攝的街區小影展，從不同角度再現粥糜一條街魅力。現場還設計集點換禮、拍照打卡與投票活動，讓旅客「吃得到、玩得到、帶得走」。

一名帶著孩子參加市集的遊客說，本來只知道金門有貢糖、高粱，沒想到連粥糜也這麼有文化，他這次有現場買一組碗公，一口氣吃了8家粥糜，還有燒餅與油條，真的吃好飽，直呼非常好玩、划算的活動