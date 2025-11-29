好市多黑五搶不到熱賣品！官方出手改規則 會員讚：早該這樣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多「黑色星期五購物週」從11月24日至30日，連續7天祭出不同優惠，讓不少會員一開門就衝進去搶貨。圖／台灣好市多提供
美式賣場好市多「黑色星期五購物週」從24日起，連續7天祭出不同優惠，讓不少會員一開門就衝進去搶貨。不過有網友發現，好市多已悄悄調整規則，將部分熱賣品改為「每卡限購一件」，讓許多會員大讚「這才是正確做法！」

經常分享好市多資訊的帳號「好市多我都唸Costco」在社群平台「Threads」分享今（28）日的優惠內容，包含IMAC、Apple Watch、金條、小白兔暖暖包，其中最特別的是去年10分鐘就被清場的「義美小泡芙」，今年也再度列入優惠清單，但好市多已悄悄貼上「每卡限購一組」的規則，避免民眾搶翻天。

「好市多我都唸Costco」也補充，這波被列入限購清單的，除了義美小泡芙，還有超熱賣的「森歐黎漾咖啡因洗髮精」，每次一開賣就瞬間被掃光，讓沒搶到的會員只能黯然離場。如今價格牌上也多了「每卡限購一組」的字樣。

貼文一出後，不少會員都大讚「早該這樣了」、「限購才公平」、「終於不用怕被秒殺」、「今年限購，不用開車去載了」。

