省錢神招！大學生1方法「省下7000元餐費」 內行點頭：最強福利

大學生最會精打細算！一名網友分享自己的「省錢神招」，只要看到校內講座有提供餐點，絕對報名參加，一學期吃掉超過60個便當，等於替自己省下至少7000元的餐費。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己完全靠「講座便當」來省錢，坦言一個學期吃掉超過60個便當，粗估省下近7000元的餐費，大讚「講座便當真的是大學生的救星，是學生界最強福利」。

這名網友進一步表示，只要看到講座活動簡章寫「有供餐」，不管什麼主題都會手刀報名，甚至有一週連續五天都靠免費講座便當來解決，興奮表示「省下來的錢要拿去付演唱會門票了」。

貼文一出後，不少網友都表示「加入學生會的原因：吃免費便當」、「論講座免費午餐場次跟質量，還是北醫最強」、「到底哪來這麼多講座好參加，笑死」、、「真假？吃那麼好，之前念的永遠只有麥當勞跟肯德基」、「超級同意！每天參加一堆活動，好玩又省餐費，最喜歡看到『有供餐』三個字」、「這個月已經吃了12餐免費的便當」。