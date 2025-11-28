易飛網攜 ZIPAIR 推台北–東京包機 春節赴日機加酒3萬有找

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
ZIPAIR為日本航空（JAL）於 2019 年成立的航空品牌。易飛網/提供
2026年春節將迎來難得的九連休，加上政府普發萬元政策帶動旅遊消費需求升溫，國人春節出國意願大幅提升，尤以日本擄獲眾多旅人的心。看準這波強勁赴日市場商機，易飛旅遊（2734）宣布再度攜手日本航空（JAL）旗下新世代頂級航空品牌 ZIPAIR，推出2026春節台北直飛東京包機專案。

易飛網表示，本次航班安排於2月14日（西洋情人節）與2月18日（大年初二）出發，兩日皆落在春節連假期間，旅客完全不必請假即可直奔東京。行程提供 4 天、5 天彈性選擇，自由行26,900起，團體4日行程免4萬，在春節旺季中展現罕見的旅日高CP值。無論是想用普發萬元來一趟甜蜜升級、搭乘夢幻航班的高質感情人節遊日之旅，或是來一趟快樂升級、不同以往的全家走春旅行，都相當適合。

本次 ZIPAIR 春節台北–東京包機，採用 787 機型，配置 18 席可接近平躺的商務艙與 272 席舒適經濟艙；經濟艙座椅間距達 79 公分，在目前飛台灣的經濟艙座位配置中屬於最寬敞的級距。每位旅客享有 1 件 30 公斤託運行李與 1 件 7 公斤手提行李，全航程提供日式風味餐與免費 Wi-Fi，座位皆配備充電插頭，無需額外加價即可享受齊備又便利的飛行體驗。

易飛旅遊表示，相較於春節期間其他同級台北–東京航班往往僅含稅機票就近3萬，本次 ZIPAIR 包機方案在艙等、行李與服務規格上維持高標準，價格更具明顯優勢，是春節期間前往東京旅遊的精明之選。易飛旅遊也進一步指出，本次春節 ZIPAIR 包機同步推出多款 自由行與團體行程，滿足不同旅客需求。

