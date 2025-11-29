荷包默默縮水？這八項「訂閱花費」其實超燒錢：追劇、外送、AI工具全上榜



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「訂閱花費項目」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的訂閱項目有哪些。

越來越多人的生活離不開訂閱制服務，從娛樂、工作到各式需求，每個月固定的扣款早已成為常態。這些訂閱花費看起來零散、金額不高，卻在不知不覺中拉高了生活開支，有些人甚至可能難以精準說出自己到底訂閱了多少項目！

「影劇串流平台」改變收視、娛樂習慣 「外送服務」成懶人福音

▲ 網友熱議TOP8訂閱花費項目 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近半年網路上針對「訂閱花費項目」的討論，可以發現讓人能夠放鬆追劇的「影劇串流平台」成為熱議焦點。從 Netflix、Disney+ 到HBO Max，各家平台主打不同內容，也滿足了分眾化時代下的多元觀影需求。

像是有喜歡歐美劇集的網友就表示「入坑 HBO 絕對不會後悔」，因為影集與實境節目「保證看不完」；也有動畫迷大推「動畫瘋是個好選擇」，經典作品與各式新番都能一口氣追齊。不過也有人提出「偶爾才看一部的話，租單片就好，不用買月費」，追劇頻率不高的話，與他人合租、使用學生優惠等也都是小資族常見做法。

除了影劇娛樂，許多民眾也會訂閱「外送平台」服務，希望為生活增加便利性。不過，外送平台會員方案雖然標榜免運與折扣優惠，但隨著平台政策的改變，實際消費時卻常讓人感到矛盾。

有許多消費者反映「是為了免外送費+免服務費才買會員」，卻在結帳時發現「還多了一項服務費」，再加上「滿199才免運，一個人點餐根本不夠」的條件，讓人覺得不如預期划算。然而也有人從便利性出發，認為「如果它帶給你的方便很有感，就不用在意金錢」，像是工作忙碌、臨時不便外出時，外送服務確實能派上用場，讓人少跑一趟、省下不少時間與精力。

而近年快速竄紅的「AI 工具」也成為新興的訂閱選擇，其用途廣泛，從工作產出到日常瑣事都能提供協助。有網友分享「訂閱後一天就覺得超級值得，工作、飲食、運動、日常都離不開它了」，也有人笑稱自己是「壓榨 AI 的瘋狂老闆」，請 AI 幫忙翻譯期刊、整理摘要。

對有明確工作需求的使用者來說，挑選 AI 工具時更重視功能與語言表現，例如有文字工作者推崇 Claude 的寫作潤飾功能，「小編想找更優美的字句，Claude 絕對沒話說」；偏好邏輯清晰的用戶則選擇 Gemini，「純粹要解決問題，真的很適合用它」；而也有人大讚「GPT有著無限的耐心陪著我探索和嘗試」，說明不同的AI工具各有其亮點。

除了以上項目，備份資料的雲端空間、為支持偶像而加入的追星會員，或是陪伴上下班通勤時間的音樂串流服務，也都有不少忠實用戶持續默默訂閱，而這樣的訂閱型服務也正重塑現代人的消費樣貌與生活節奏，逐漸滲入你我的日常中。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「訂閱花費項目」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/29~2025/10/29，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw