首度參戰好市多黑五！他目睹「除濕機5秒掃空」嚇傻 內行：還能再減1200

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周」買氣火熱。 記者魯永明／攝影
美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周」買氣火熱。 記者魯永明／攝影

好市多「黑色購物週（黑五）」活動進入尾聲。往年都會有的黃金、Apple商品優惠終於登場，看準週五、週六人潮，好市多更會在現場新增更多優惠商品項目。一名首度投入黑五搶購活動的網友，為了買優惠的除濕機起個大早，在Threads驚呼：「第一次參與特價就嚇死。」

原PO貼文寫道，終於見識到開賣5分鐘，物品就被掃光的場景，直呼「今天真的扯」。透露早上7點左右前面就排了整整29位，更聽說第一位早上5點30分就來了，而所有人的目標全都是為了除濕機，結果現場只有39台。

原PO在留言區補充，除濕機原價15,699，折扣後12,299，現省3400元，而且還有90天鑑賞期，透露自己之前買到一台有問題的商品，好在可以無痛退貨。

好市多「黑色購物週」除濕機比原價便宜3400元。 圖／台灣好市多提供
好市多「黑色購物週」除濕機比原價便宜3400元。 圖／台灣好市多提供

貼文曝光後，網友紛紛發表看法，「的確今天好市多很便宜，一台不用13000，還有刷卡回饋金跟貨物稅」、「還可以退貨物稅少1200元」、「本來我以為雙11已經掏空大家錢包，現在知道是我低估錢包深度了」。

但也有不少人吐槽，「蝦皮買比較便宜，不懂為什麼要說大賣場便宜，加到購物車有優惠就下單還幫我送到家」、「可是我在退貨區看到它被退貨」、「品質堪憂⋯買過一次就終身拒絕往來的品牌」、「真的蝦皮買就好了，回饋加一加就跟好市多差沒多少，還不用自己扛回家」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

