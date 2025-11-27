新光台北站前店周年慶起跑！化妝品熱賣逾5萬組 這牌下殺1.8折成黑馬

新光三越周年慶最後壓軸—台北站前店於27日開打！台北站前店身為最後一波周年慶，重磅登場優惠全開，本次以「年度壓軸優惠最強檔」為主題，搭配多重優惠訴求全台最具CP值的商品組合，今日開店前即湧現排隊人潮，推估首日將破3萬人次，新光三越台北站前店祭出最大誠意，不但貨量最齊全，價格更是挑戰最低價，從家用爆品4折起到化妝品2折起等，引發搶購熱潮。

每年必搶化妝品最低2折起的耶誕限定彩妝，今9點半開始就湧現人潮，開店2小時就傳出多項熱銷數量，包括：ESTEE LAUDER歡慶時刻禮盒、L'OCCITANE 普羅旺斯之家倒數月曆、Ellzabeth Arden 白茶野薑花舒體霜雙入組等限量組數完售，化妝品預估首日熱賣超過5萬組。

此外，身為最接近耶誕節的周年慶，耶誕送禮清單一次解鎖。其中雅詩蘭黛歡慶時刻禮盒組下殺1.8折引排隊搶購潮，一盒滿足彩妝控，成為今年業績黑馬。DIOR、YSL也推出新裝氣墊粉餅，搭配化妝品單筆滿2,000送2,000點回饋超級划算。早晚溫差大，全館百大品牌暖心回饋，誠意推出最強獨家價與每日夯品限時搶，禦寒商品全面引發搶購潮，有效提升禦寒服飾大衣業績，女性服飾大衣外套、男性機能禦寒外套暖心價全面5折起，整體業績成長近一成。天冷帶動冬被寢具也是今日重頭戲，Kinloch Anderson、京都西川等萬元冬被全面下殺1.4折起，直接現省1萬多元開店後排隊秒殺。

隨氣溫驟降，今年家電商品開檔前即詢問度破表，顧客趁周年慶把握優惠精打細算，會員搭配獨家30點換300元購物金，輕鬆將手上的點數放大100倍。現買現折刺激交易筆數攀升。此外，旗艦家電優惠升級！包括OSIM新品V手天王3、集雅社日立冰箱以及PANASONIC六門冰等75折起再享節能補助，搭配天天卡友禮與周慶滿仟送仟點，回饋再加乘，開店一小時成交量較去年成長一成，預計首日進帳近百台訂單。

不僅商品賣爆，贈品也同樣搶爆。獨家推出點數爆品天天超狂兌兌points，每日搶券扣30點+單筆消費300元贈好禮，首夯品日情人蜂蜜破百份上線5分鐘即搶光，整檔每日推出一項超值好禮，全館再享全台最狂天天卡友禮：祭出SAMPO微波爐與虎牌電飯鍋等超人氣家電，回饋會員。