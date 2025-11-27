北區國稅局水果月曆來了！今起10張紙本發票可兌領

財政部北區國稅局基隆分局及信義稽徵所今天起，民眾捐出今年11-12月雲端發票5張或紙本發票10張，即可兌領水果月曆1本，每人每次限兌換1本，募集發票將捐贈公益團體。

財政部北區國稅局基隆分局表示，今天起每周一至周五上午8時至12時及下午1時至5時，辦公時間開始兌換月曆，但中午休息時間不受理兌換。

民眾捐出今年11-12月未列印買受人統一編號且每張消費金額達10元以上之雲端發票5張或紙本發票10張，即可兌領月曆1本，每人每次限兌換1本，數量有限，兌完為止。

基隆分局說，募集發票將贈給基隆市公益團體，歡迎大家一起捐發票做公益。水果月曆有各項國稅報稅訊息及稅務知識。基隆地區兌換處有基隆分局及信義稽徵所。

基隆分局指出，民眾下載財政部「統一發票兌獎APP」申請手機條碼，可設定各式會員載具歸戶、發票集中保管及自動對獎、省時又便利、設定領獎帳戶點選中獎發票，獎金24小時內自動匯入免印花稅；另享有雲端發票專屬獎獎項有100萬元獎、2000元獎、800元獎及500元獎，購物消費儲存雲端發票享有雙重對獎機會。