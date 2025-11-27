年底點數快到期 icash Pay 年末點數放大術 TWQR 折抵享50%回饋

隨著點數經濟日益普及，有效運用即將到期的點數成為民眾年底最關注的議題，愛金卡公司旗下品牌icash Pay為回饋用戶聰明運用即將到期的點數，將於12月1日起推出「點數折抵享50%回饋」活動，只要於全台標示TWQR店家使用icash Pay掃碼並選擇OPENPOINT點數折抵付款，每折抵1點即可回饋0.5點，讓民眾在花點數的同時還能再賺點數回饋。

OPENPOINT點數效期最長可達兩年，每年年底都有部分點數即將到期，為回饋icash Pay用戶，聰明運用年末到期點數，自12月1日起直至年底，用icash Pay至全台標示TWQR店家消費並選擇以OPENPOINT折抵付款即享50%點數回饋(每戶回饋上限200點)，用戶不但可以自行輸入欲折抵之OPENPOINT點數，折抵後更能「再賺回饋」，以單筆消費180元為例，用戶若輸入使用100點進行折抵100元，可再獲得50點OPENPOINT回饋，最高使用400點折抵可享200點回饋。

除此之外，icash Pay日常也支援7-ELEVEN、中油加油站等合作通路消費折抵，像是水/電/瓦斯費、中華電信費、地價稅等7,900項生活繳費均可使用OPENPOINT點數折抵，1點可折抵1元，最高可折抵當筆帳單費用100%。

為迎接年底最具熱度的「雙12購物節」，icash Pay攜手三大線上通路，博客來、東森購物網、行動隨時取推出限時加碼回饋。

首先，用戶於12月指定會員日在博客來使用icash Pay單筆消費滿2,500元即可獲得100點OPENPOINT點數回饋；而12月1日至12月31日於東森購物網單筆滿1,500元可享5%回饋；此外，12月10日至12月31日期間，在OPENPOINT APP中的行動隨時取，單筆消費滿100元並使用icash Pay支付亦可享有5%OPENPOINT點數回饋，若再搭配綁定中國信託uniopen聯名卡，即可額外加碼最高7%點數回饋。