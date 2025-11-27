T-Shopping 高鐵線上購推寶島箱 下單免運再送半價券

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
「T-Shopping高鐵線上購」歲末佳節美好箱聚 人氣品牌好物「寶島箱」 下單免運再送半價券。（台灣高鐵提供）
時近歲末，又到了溫馨與感恩的季節，台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」自12月1日至12月31日，攜手多家本土品牌推出限量「寶島箱」，每箱售價880元，下單即享免運直送到家，還可獲贈高鐵半價乘車電子優惠券乙張。「寶島箱」內容豐富多樣，從在地美食到質感好物，每一件都是台灣人愛用、愛吃的好選擇，適合用來感謝親朋好友一年來的幫助、預祝來年平安順利。

高鐵指出，「寶島箱」內的商品價值1,200元以上，歲末感恩價880元；台灣高鐵TGo會員點數還可在「T-Shopping高鐵線上購」折抵消費，每筆訂單最高可使用點數折抵商品總額50%。台灣高鐵特別提醒會員，年底點數即將到期前，把握折抵良機，將點數兌換成喜愛的商品，與家人共度歲末佳節，迎接美好「箱」聚時刻。

針對喜歡台灣美食的顧客，台灣高鐵特別推薦：吳寶春麥方店的「寶島箱」，內容精選酒釀桂圓、米蘭水果二款麵包以及無嫌鳳梨酥；或是雲林「情人蜂蜜」精選三款台灣風味蜂蜜；以及南投「和菓森林紅茶莊園」的小三紅禮盒組，精選多款日月潭紅茶，都是100%台灣在地產出的好滋味；而喜歡文創商品的文青，台南「錦源興」採用復古印花設計呈現出的正港台灣味，更是您展現Taiwan style不可或缺的配件。此外，礁溪長榮鳳凰酒店的面膜、花草茶以及櫻花蝦蔥酥脆，兼顧美味與實用。透過「T-Shopping高鐵線上購」，每個「寶島箱」通通只要880元，還可直送到家！

「T-Shopping高鐵線上購」獨家聯名商品區，更是必逛亮點！台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名節慶禮盒，也在活動期間推出限量感恩優惠價1,088元(原價1,380元)，內含超萌粉紅兔兔玩偶帆布包、專屬造型小夜燈、散發柔和舒暢氣息的冬日暖陽擴香。凡購買再加贈珍藏版聯名慣性車乙個，可愛的P助車頭點綴活潑俏皮的海芋花，只送不賣。

「T-Shopping 高鐵線上購」是高鐵TGo會員專屬購物平台，嚴選千種兼具在地、人文元素的優質好物，多款獨家販售商品涵蓋美食伴手禮、咖啡、茗茶及高質感禮品等，送禮自用兩相宜。TGo會員消費還可使用點數折抵訂單金額，輕鬆把點數兌換成喜愛的商品。

文創商品 美食 高鐵

