電動機車、iPhone 17統統送！嘉縣29日中埔秋之盛典引爆人潮

嘉義中埔鄉公所與中埔鄉農會將於29日周六下午在獨角仙農場舉辦「秋之盛典2025 Have Fun」水資源暨慶祝農民節活動，呼籲民眾重視水資源與水循環失衡對農業及環境帶來的影響。今年活動結合環境教育、親子互動、在地市集、農民節表揚及盛大晚會，更加碼220項摸彩獎品，最大獎包括按摩椅、電動機車與iPhone 17 Pro，吸引關注。

鄉長李碧雲表示，7月丹娜絲颱風侵襲，中埔居民與農民在生活與經濟皆受衝擊，因此今年秋之盛典以水資源、氣候變化與農業息息相關的議題為核心，期望民眾從參與中感受水的重要性。鄉公所推出五、六年級學童限定的Have Fun水資源小旅行，農會則規畫全國孩童報名的秋日野趣小旅行，活動訊息一公布即秒殺額滿，展現高度期待。當日主會場也安排珍惜水資源闖關送環保水壺袋、水滴寶寶提燈DIY等活動，皆可現場報名。

鄉農會總幹事李潔甯指出，秋日野趣小旅行網路報名1分鐘即額滿，加開名額仍迅速完售，只能期待明年再相見。下午開始的草原市集將邀集特色攤位，供銷部與產銷班推出在地農特產品，家政班媽媽也準備道地手作美味。晚間5點將舉行農民節表揚活動，感謝農民1年來的辛勞付出。

晚會卡司陣容星光熠熠，包括金曲歌后張秀卿、金曲歌王黃文星、金鐘主持人小倩、陳孟賢、喬幼、顏永烈、李子森、杜忻恬等輪番演出。摸彩獎項從按摩椅、電動車、iPhone 17到有機土雞蛋禮盒、農會禮券與飯店住宿券等，共220項，不限中埔鄉民，任何人完成活動任務皆可領取摸彩券參加。