好市多黑色購物週過一半！Day 4優惠再加碼 LG除濕機必搶別錯過

一轉眼好市多「黑色購物週」已經過了一半，第4天優惠稍早搶先公開！大尺寸電視持續推出新優惠品項，鑽石戒指、鑽石耳環優惠超殺，還有LG年年熱賣的除濕機、滿意寶寶晚安褲都入列，想購買食材的會員，美國頂級牛梅花薄切、冷凍雞塊也都別錯過。

稍早台灣好市多在官方社群搶先公開了黑色購物週第4天新增的17款主打特惠商品，再新增鑽石商品優惠，2.00克拉圓形鑽石戒指現折2萬、0.6克拉鑽石耳環現折8,000元。另外還有TCL 75吋QLED顯示器現折6,600元、三星50吋QLED顯示器現折5,0元，其他熱門商品還有年年都熱賣的LG 16公升除濕機現折3,400元，想入手一開門就得進場搶購。

主婦們明天也有新款生鮮冷凍品可以入手，美國頂級牛梅花薄切每公斤現省160元，吃火鍋、炒菜都百搭，另外紅龍冷凍雞塊現折100元，想要享受雞塊自由趕快帶一包回家。

另外，熱食部近期新品「特濃雙重巧克力餅乾」在黑五也推出優惠，熱呼呼的美式軟餅乾加入滿滿的巧克力，熱量破表超級邪惡。

黑色購物週期間期間，全台14家分店將提早至8點就開始營業。天天都會新增新的優惠商品，項目持續累加，但要注意，部分商品有限購規定，且貨量有限，售完為止。這2天已經陸續有熱門商品售罄不再補貨，如果有必入手的優惠商品，別錯過進場採購時機。