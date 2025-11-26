好市多黑五戰力全開 熱門商品一上架秒空、折扣優惠「簡單粗暴」

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
圖說：好市多會員們說，今年首度整週早上8點就開門，人潮雖多但人流明顯分散，逛起來挺舒適。圖／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
美式賣場好市多（Costco）年度黑五購物週買氣強強滾，今年折扣力度與品項數量讓會員很有感。民眾表示，今年首度整週早上8點就開門，人潮雖多但人流明顯分散，逛起來挺舒適，尤其往年停車卡卡狀況改善，因有義交引導，入場很順暢。

還有今年的優惠品項琳瑯滿目，民生必需品價格降很深，像衛生棉、電器等，大家都說，「黑五的特價真的很簡單粗暴。」還有很多熱門商品不久就被搬空，幸好售完還會補貨，每天都有新優惠品上架，網友們笑說，這麼便宜，「天天都要去好市多。」

黑五購物週優惠內容涵蓋 3C 家電、玩具、節慶裝飾、日用品到保健食品，品項超多，平均折扣7~8折。會員們在社群熱烈討論，不少人大推民生用品優惠，像電動牙刷折超多、戴森吹風機好像8000多；還有人說，一些家電的價格比雙11網購買的便宜。就有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，想搶的一組特價249元的黏土組南崁店已賣完，提醒大家黑色星期五檔期想買的盡早去買，尤其早上8點就開門，有想要的特價品趁早去買；另外也提到賣場人潮嚇人，她形容「走道幾乎無法轉身的密集度…」

不少人都有同感，今年搶購人潮多，除排隊大排長龍外，8點不到排進停車場車子就一堆，但網友們說，因為有義交引導，進場動線很順。賣場人超多，不少網友說，快打烊了還是一堆人；不過，「雖然人很多，但結帳期時沒有很卡，我覺得算快的」。

今年優惠驚人，很多產品一上架就搶購一空。「黏土竟然賣完了!!?」「失策了，應第一天就去賣。」有人說，如果要買鞋子衣服真的要趁早，網友形容，「昨天看到服飾區真的戰爭…」有人想再等等，大家回應，要買就要快；大家擔心是否賣完就沒貨？網友們說，有詢問工作人員，說第一天賣完的會補貨，然後每天都會有新品，所以可能要多跑看看；有網友建議，黑五本來就是先搶先贏，而且工作人員建議，可關注好市多APP或FB，每天可能都有新品訊息。

