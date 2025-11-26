好市多黑五戰力全開 熱門商品一上架秒空！每日補貨再推新品

美式賣場好市多（Costco）年度黑五購物週買氣強強滾。今年折扣力度與品項數量讓會員很有感。今年首度整週早上8點就開門，人潮雖多但人流明顯分散，往年停車卡卡狀況改善，因有義交引導，入場很順暢。還有今年的優惠品項琳瑯滿目，民生必需品價格降很深，像衛生棉、電器等，不少熱門商品上架不久就被搬空，門市忙補貨，並維持每天都有新優惠品上架，成功吸引買氣，黑五促銷效益顯著。

黑五購物週優惠內容涵蓋 3C 家電、玩具、節慶裝飾、日用品到保健食品，品項超多，平均折扣7~8折。會員們在社群熱烈討論，不少人大推民生用品優惠，像電動牙刷折超多、戴森吹風機好像8000多；還有人說，一些家電的價格比雙11網購買的便宜。

今年搶購人潮湧現，不僅開門前就大排長龍，尚未到早上8點停車場已湧入大量車輛；但在義交引導下，動線維持順暢。即便接近打烊仍有大量消費者持續購物，不過結帳時段未出現嚴重壅塞，顯示賣場疏導與營運調度得宜。

此外，由於優惠力度強勁，多項熱門商品一上架即迅速售罄，包含兒童玩具、服飾與季節性商品等，銷售速度十分快。特定品項於開店後不久即被搶購完畢，顯示會員對黑五促銷反應熱烈。此外，因應買氣高漲，賣場亦啟動補貨機制，並規劃每天陸續上架不同優惠商品，以維持活動期間商品供應充足。