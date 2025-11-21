「黑色星期五」房價7折限時開搶 平日房型升等＋小孩免費

「黑色星期五(Black Friday)」折扣季熱潮來襲，和逸飯店·台南西門館也順勢推出住房優惠，即日起至12月13日，預訂「黑色星期五」住房專案享7折優惠，可提前卡位明年寒暑假、周六等熱門日期。

同時，飯店看準民眾普發一萬元入袋的時機，推出「入住一萬、再贈一萬」住房專案與「普發金升等住」連住2晚住房專案，超值回饋只要8,888元。此外，Cozzi KITCHÉN親子餐廳將於12月20日舉辦「聖誕童話晚宴」，AMAZZING CLUB會員訂位享9折優惠。