「黑色星期五」房價7折限時開搶 平日房型升等＋小孩免費

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
飯店看準民眾普發一萬元入袋的時機，推出「入住一萬、再贈一萬」住房專案。圖/和逸飯店提供
飯店看準民眾普發一萬元入袋的時機，推出「入住一萬、再贈一萬」住房專案。圖/和逸飯店提供

黑色星期五(Black Friday)」折扣季熱潮來襲，和逸飯店·台南西門館也順勢推出住房優惠，即日起至12月13日，預訂「黑色星期五」住房專案享7折優惠，可提前卡位明年寒暑假、周六等熱門日期。

同時，飯店看準民眾普發一萬元入袋的時機，推出「入住一萬、再贈一萬」住房專案與「普發金升等住」連住2晚住房專案，超值回饋只要8,888元。此外，Cozzi KITCHÉN親子餐廳將於12月20日舉辦「聖誕童話晚宴」，AMAZZING CLUB會員訂位享9折優惠。

其中，會員專屬的「入住一萬、再贈一萬」住房專案，入住套房優惠房價10,000元，再贈送會員點數10,000點，並享住宿24小時的尊榮禮遇。另外針對親子家庭出遊的「普發金升等住」住房專案，周日至周四雙人入住兩晚特價8,888元，再享免費升等和逸客房兩大床，加碼招待兩位11歲以下兒童免費入住。

周日至周四雙人入住兩晚，除了房型升等，再加碼招待兩位11歲以下兒童免費入住。圖/和逸飯店提供
周日至周四雙人入住兩晚,除了房型升等,再加碼招待兩位11歲以下兒童免費入住。圖/和逸飯店提供
「聖誕童話晚宴」餐飲充滿節慶感。圖/和逸飯店提供
「聖誕童話晚宴」餐飲充滿節慶感。圖/和逸飯店提供

黑色星期五 飯店 親子

