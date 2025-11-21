聽新聞
0:00 / 0:00
「黑色星期五」房價7折限時開搶 平日房型升等＋小孩免費
「黑色星期五(Black Friday)」折扣季熱潮來襲，和逸飯店·台南西門館也順勢推出住房優惠，即日起至12月13日，預訂「黑色星期五」住房專案享7折優惠，可提前卡位明年寒暑假、周六等熱門日期。
同時，飯店看準民眾普發一萬元入袋的時機，推出「入住一萬、再贈一萬」住房專案與「普發金升等住」連住2晚住房專案，超值回饋只要8,888元。此外，Cozzi KITCHÉN親子餐廳將於12月20日舉辦「聖誕童話晚宴」，AMAZZING CLUB會員訂位享9折優惠。
其中，會員專屬的「入住一萬、再贈一萬」住房專案，入住套房優惠房價10,000元，再贈送會員點數10,000點，並享住宿24小時的尊榮禮遇。另外針對親子家庭出遊的「普發金升等住」住房專案，周日至周四雙人入住兩晚特價8,888元，再享免費升等和逸客房兩大床，加碼招待兩位11歲以下兒童免費入住。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言