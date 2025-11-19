整理包／ATM領現小白單別丟！超商量販百貨普發1萬放大術 加碼優惠一手掌握

普發1萬元從11月17日起開放ATM領取，業者也推出相關的優惠方案，7-ELEVEN周周推出不同小白單優惠，像是精品咖啡、辛拉麵等商品買2送2；全家有刮刮卡活動，有機會得到購物金1萬；家樂福、愛買則贈送折價券和點數。

《聯合新聞網》整理了各大超商量販、店家和百貨通路的優惠活動，讓你的萬元紅包變更大包。

文章目錄 哪些銀行ATM可以領普發一萬

4大超商加碼

量販、購物通路優惠

美食店家優惠

百貨限時優惠

ATM領現時間自11月17日開始，和登記入帳方式一樣，開放至2026年4月30日止，全台有2.8萬台ATM可領普發一萬，領取時除了未滿13歲者可由父母或監護人其中1人代領之外，皆限本人領取。民眾於ATM領現時，需準備提款卡（本人／代領人）、身分證統一編號或居留證統一證號（本人／代領人）和發放對象健保卡卡號。

領取現金的步驟很簡單，首先插入提款卡，選擇「全民＋1政府相挺」選項，接著輸入提款卡密碼，再根據系統提示輸入身分證號碼、居留證號或健保卡號（未滿13歲代領者需輸入兒童健保卡號）。最後，確認交易成功後即可領取現金1萬元。





7-ELEVEN

➊全台門市內的中國信託ATM領取現金，週週送小白單商品優惠買2送2，包含大杯精品美式／拿鐵、特選美式／拿鐵，還有農心辛拉麵、韓國熊津紅蔘飲等多款熱門品買2送2。

➋「i預購」攜手門市團購平台「i划算」，11月30日前「普發金放大術」活動，精選24款人氣商品挑戰市場最低價，獨家再加碼10%OPENPOINT點數回饋，相當9折優惠。

➌號召全民把普發1萬化為「支持花蓮復原的力量」，於OPENPOINT APP設定「每月500元定期定額捐款」，持續6期以上，獲贈「12杯CITY CAFE大杯熱拿鐵」，每筆7-11再加碼給10點OPENPOINT點數。單筆捐1萬善款，可獲「48杯CITY CAFE大杯熱拿鐵」，並加碼100點OPENPOINT點數。

全家

➊使用台新、玉山、國泰ATM完成現金提領，贈商品優惠券，包含Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵，同品項買2送2；Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵，買1送1；Fami!ce霜淇淋（不限口味），買2送1；Let's Café大單品美式／大單品拿鐵，同品項買1送1。

➋11月25日開賣「全民普發好運刮刮樂」，每張售價1000元，內含「1000元禮物卡＋100元紅利金」，購買者等於直接拿100元購物金，還自動參加抽獎，有機會抽中Fami錢包「購物金1萬元」。

萊爾富

➊12月23日前推出「萬元咖啡慶」，Hi-Life VIP會員可用1萬元入手「超值咖啡組合」，包括大杯美式450杯（原價20250元），平均每杯僅22.2元。大杯拿鐵350杯（原價19250元），平均每杯僅28.5元。

OKmart

➊全台門市ATM領取普發現金，小白單享「OKCAFE指定飲品6折」優惠，包括，黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶兩杯99元。

➋12月30日前，使用台灣Pay付款享10％回饋，12月10日前消費滿99元能登錄參加「周周抽2萬元旅遊抵用券」。

➌極柔感衛生紙單串99元、廚房紙巾49元(另有箱購優)。太古可樂推出「指定品項任選6件送旅行包組」活動。

家樂福

12月31日前儲值家樂福錢包滿1萬元回饋10%現金折價券。賣場內玉山銀行ATM領現贈家樂福抽取式衛生紙24入折價券等好禮。

愛買

11月21日前，會員單筆消費滿1萬元再加贈HAPPY GO 1000點。

誠品生活

12月31日前參與「愛你一萬元」活動，於指定門市當日單筆滿1萬元，可獲APP遊戲任務抽獎機會一次，有機會抽中，誠品點10萬點（價值10000元）和誠品點1萬點 (價值1000元)。

IKEA

11月30日前，至IKEA先領券全通路家具家飾滿額最高85折，餐廳滿300享9折。

連續35天歲末雙享祭買一送一

摩斯漢堡

跨店取冰紅茶買25送25

六角國際

旗下五大品牌買一送一優惠

85℃

周五咖啡日買2張寄杯卡抽1萬

爭鮮

11月30日前在「萬元放大術 消費券活動」，購買電子禮券，享加碼回饋。購買1000元電子禮券可使用1100元，購買600元電子禮券可使用630元。

肯德基

12月1日前限時兩週推出人氣桶餐加碼回饋「$333爽嗑桶」超值組合。

金子半之助

11月22日至12月7日會員儲值金加碼回饋，儲值2000元「送200元」抵用券、儲值3000元「送300元」抵用券、儲值5000元「送550元」抵用券，抵用券限消費隔日起90天內使用。

築間餐飲集團

11月30日前「普發同慶・狂灑千金」活動放大回饋消費者，加入會員可領取千元紅包，旗下餐廳用餐享結帳金額滿1000元現折100元。

21風味館

11月30日前「千元放大術」有限時優惠，3隻香草烤雞只要1000元(原價1590元)；12隻香草烤雞腿只要1000元(原價1560元)。

微風集團

11月24日到12月7日微風集團旗下百貨推出限時「萬元放大術」活動，積點禮遇會員於指定館別單筆消費滿一萬，可獲12000點數($1200)回饋。還能參加抽獎，把家電「BRUNO無煙多功能電烤盤」帶回家。

遠東百貨

12月31日前，遠百APP金級會員全館當日滿1萬送HAPPY GO點數1000點。周年慶檔期最高回饋21%。

新光三越

11月23日前刷10大指定銀行信用卡累計滿1萬，可獲得skm points 10000點（全台限量）。會員刷指定銀行信用卡單筆消費滿3000元起，天天抽「AirPods Pro 3」、「點睛品生生有禮 萌馬駕到 足金項鍊」（每日限量1名），加碼抽「100萬skm points」（整檔限量1名）。

首度推出，網羅全台百項話題商品，下殺優惠總價值超過20萬的「萬元護照」。