有5、6、7、8就來劍湖山！對中車牌號碼樂園門票299元起

經濟日報／ 記者宋健生／雲林即時報導
劍湖山世界車牌號碼優惠，車牌含「5、6、7、8」數字，門票最低可享每人299元。業者／提供
秋高氣爽出遊好時節，雲林劍湖山世界（5701）再推一波超值優惠！11月20日起推出車牌號碼優惠活動，車牌含「5、6、7、8」數字，門票最低可享每人299元。住宿方面，劍湖山渡假大飯店主打「劍湖山快樂送3+1同行鬆久久」專案，四人同行，住宿一晚加樂園門票，每房僅需3,999元。

此外，園區同步強推結合雲林在地咖啡文化的酷咖啡體驗與國際級《愛遊世界奇遇記》特技大秀，保證讓遊客在年底前玩得盡興、住得超值、吃得有文化。

劍湖山世界主題樂園經理張華紋表示，天氣轉涼，進入秋高氣爽出遊的好時機，不愁沒有連假，劍湖山世界特別推出車牌號碼優惠活動，讓民眾天天都可出遊。

2025年11月20日至2026年1月23日止(2025年12月31日不適用)，只要汽車或機車車牌號碼含有數字 「5」、「6」、「7」、「8」，即可享有超值門票折扣，數字不重複計算，對中1碼(5xxx, x6xx, xx7x...)，車上每人可享499元優惠價，對中2碼以上(56xx, 78xx, x5x7...)，車上每人享299元優惠價，汽車至多優惠4人，機車至多優惠2人，相關活動訊息可參閱官網。

張華紋說，劍湖山世界不僅有刺激設施，更結合了雲林古坑的在地文化，提供遊客「遊樂園深度體驗」。

讓腎上腺素飆升的必玩設施G5 (飛天潛艇)：亞洲高聳的懸吊式雲霄飛車，挑戰從65公尺高空垂直俯衝的極速快感。衝瘋飛車：360度大迴旋，感受高速旋轉與倒掛的刺激。幸福摩天輪：登上全台海拔最高摩天輪，鳥瞰雲嘉南平原的絕美景致。

此外，劍湖山世界身為「台灣咖啡推手」，將美食與文化完美結合。酷咖啡(KU COFFEE)不僅是時尚咖啡館，更是全國首座以咖啡為主題的「咖啡博覽館」常設展區。

園區內匯集了多檔精彩的國際級表演，從高空特技到可愛互動，保證讓遊客目不暇給，包含年度大秀《愛遊世界奇遇記》：集結國際頂尖特技團隊，帶來驚險、精彩、狂歡的視覺極致享受。全台樂園唯一《恐龍見面會》：來自白堊紀的陸上霸主掙脫束縛，在園區內與遊客進行互動實境體驗。

到雲林就是要慢遊，張華紋說，劍湖山渡假大飯店推出最受歡迎的四人同行專案，讓遊客以超值價格享受食宿遊樂全包式假期。「劍湖山快樂送3+1同行鬆久久」四人同行，每房僅需3,999元起，包含高級客房住宿一晚、活力自助式早餐，以及主題樂園門票。

張華紋表示，不論是追求刺激的雲霄飛車愛好者、尋找文化體驗的深度旅遊客，或是享受親子時光的家庭客，劍湖山世界都能滿足需求。現在正是暢遊的最佳時機，憑車牌享門票超低優惠、四人同行超值住宿專案，讓遊客以最輕鬆、最划算的價格，盡情享受一站式的玩樂、美食與住宿體驗。

劍湖山世界
