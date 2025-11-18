快訊

Cloudflare釀全球大當機！看完「10次跳針公告」2小時還沒修好都怒了

聽新聞
0:00 / 0:00

車牌有「這些號碼」 來劍湖山世界住5星飯店享受超優惠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
5星級劍湖山店推出4人同行優惠專案，機會難得。記者蔡維斌／翻攝
5星級劍湖山店推出4人同行優惠專案，機會難得。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣劍湖山世界推出一波波秋季連假超值優惠！11月20日起再推出「車牌優惠」，車牌號碼只要含「5、6、7、8」數字，門票可享每人299元，劍湖山渡假大飯店也主打「劍湖山快樂送3+1同行鬆久久」專案，4人同行，住宿一晚加樂園門票，每房僅需3999元，保證讓遊客在年底前玩得盡興，住得超值。

主題樂園經理張華紋表示，因應連假劍湖山世界推出一系列優惠活動，讓民眾天天都可出遊，不愁無處去。11月20日至明年1月23日止 (12月31日不適用)，凡汽、機車車牌號碼中，有 5、6、7、8數字，即可享有超值門票折扣，數字不重複計算，對中1碼，同車每人享499元優惠價、對中2碼以上，每人享299元優惠價，汽車至多優惠 4人，機車至多優惠2人。

同時結合古坑在地文化，參觀全國首座以咖啡為主題的「咖啡博覽館」，更匯集多檔精彩國際級表演，包含年度大秀「愛遊世界奇遇記」，集結國際頂尖特技團隊，帶來驚險精彩又狂歡的視覺享受，「恐龍見面會」體驗白堊紀互動實境。

劍湖山渡假大飯店推出4人同行專案，每房僅需3999元起，以超值價格享受食宿遊樂，品嘗「招牌冠軍咖啡」、大啖美食、入住五星飯店，提早享受即將到來的耶誕歡樂季，更多優惠詳情請見劍湖山世界官網：https://is.gd/NTz8s8

不論是追求刺激的雲霄飛車愛好者、尋找文化體驗的深度旅遊客，或是享受親子時光的家，暢遊劍湖山世界正是時候。記者蔡維斌／翻攝
不論是追求刺激的雲霄飛車愛好者、尋找文化體驗的深度旅遊客，或是享受親子時光的家，暢遊劍湖山世界正是時候。記者蔡維斌／翻攝
酷咖啡(KU COFFEE)不僅是時尚咖啡館，更是全國首座以咖啡為主題的「咖啡博覽館」。記者蔡維斌／翻攝
酷咖啡(KU COFFEE)不僅是時尚咖啡館，更是全國首座以咖啡為主題的「咖啡博覽館」。記者蔡維斌／翻攝
凡汽、機車牌對中「5、6、7、8」，有機會享有劍湖山世界門票299元起優惠。記者蔡維斌／翻攝
凡汽、機車牌對中「5、6、7、8」，有機會享有劍湖山世界門票299元起優惠。記者蔡維斌／翻攝

劍湖山世界
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

0.1.2幸運星快衝！ 春三朝午證件優惠 中3碼爽吃「嫩煎牛排」 連假日晚場也吃得到

普發現金幸福加倍享 義大天悅祭出住一晚送一晚與續住優惠

米其林入選台中餐酒館FReNCHIE FReNCHIE宣布年底熄燈 關鍵原因揭曉

「懷孕歧視」遭裁員釀滅門悲劇 洪申瀚：規劃專案公布違法企業

相關新聞

車牌有「這些號碼」 來劍湖山世界住5星飯店享受超優惠

雲林縣劍湖山世界推出一波波秋季連假超值優惠！11月20日起再推出「車牌優惠」，車牌號碼只要含「5、6、7、8」數字，門票...

全家超商圍巾只要39元、羽絨外套不到300元 網哀號：難買到

入秋後最強冷空氣襲台，氣象署表示，從今（18）日深夜到明（19）日清晨最冷時，馬祖僅12度，金門、中部以北、東北部皆為14至15度，而最近全家便利商店推出划算的「抗寒優惠」，有298元的羽絨外套、178元的兒童羽絨背心，還有每條只要會員點數1點+39元就可以買的「素色圍巾」，讓許多網友直呼「CP值超高」。

飛日本一家四口價差8千！達人曝「反向機票下手時機」：2原則要注意

想買便宜機票？「反向票」是一種透過購買兩張不同方向的來回機票，並將它們組合在一起，以降低總機票成本的購票技巧。不過許多網友好奇，到底「反向票」價差多少可以買？在哪個平台購買比較好？知名旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」就分享他的經驗提供給大家參考。

台南晶英連泊3晚萬元有找！普發現金放大術 盤點飯店餐宿優惠懶人包

政府普發一萬元現金，各飯店優惠一波波。以下整理最新優惠，包括福容大飯店連鎖、萬元可玩3天2夜，台南晶英連泊3晚萬元有找，...

全家羽絨外套「限時出清298元」！內行人透露：是日本聯名款

入秋以來最強冷空氣將在下周一（17日）抵達，不少民眾開始拿出保暖外套。近日一名網友分享，全家一款羽絨外套正在特價，原價1490元，竟跳水到298元，讓他直呼「太超值了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多1款生理用品降價了！女性會員大推「透氣不卡邊」：必囤

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款衛生棉褲，買回家後發現穿起來很舒服，且晚上睡覺不管怎麼翻身，都不會外漏。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。