全家超商圍巾只要39元、羽絨外套不到300元 網哀號：難買到
入秋後最強冷空氣襲台，氣象署表示，從今（18）日深夜到明（19）日清晨最冷時，馬祖僅12度，金門、中部以北、東北部皆為14至15度，而最近全家便利商店推出划算的「抗寒優惠」，有298元的羽絨外套、178元的兒童羽絨背心，還有每條只要會員點數1點+39元就可以買的「素色圍巾」，讓許多網友直呼「CP值超高」。
一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」指出，全家便利商店最近推出兒童羽絨背心下殺到178元，而且搭配全家APP「行動購」，也有保暖衣服下殺，素色圍巾只要用會員點數1點+39元就可以購買，圍巾原本要229元，現在價格竟然比手搖飲料還便宜，讓原PO直呼「買了一箱給貓狗當墊子使用，CP值100分」。
文章曝光後，許多網友大讚，「感謝分享，我也在附近店面買到一件兒童背心，才178元，CP值真的超高」、「我也有買這條圍巾，才39元有夠便宜」、「圍巾材質很可以，我也買了2條」、「真好，竟然有賣兒童版的羽絨衣」、「兒童版的觸感非常好」。
近期全家便利商店保暖衣物大降價，各店出現出清優惠，但也有很多網友哀號買不到。有網友在留言指出，「我們家附近的店，只有分配到大人的背心」、「兒童背心都沒有看到」、「兒童的很難買」、「我都沒有看到有賣過」。
