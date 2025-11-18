飛日本一家四口價差8千！達人曝「反向機票下手時機」：2原則要注意

想買便宜機票？「反向票」是一種透過購買兩張不同方向的來回機票，並將它們組合在一起，以降低總機票成本的購票技巧。不過許多網友好奇，到底「反向票」價差多少可以買？在哪個平台購買比較好？知名旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」就在臉書分享他的經驗提供給大家參考。

有網友私訊蓋瑞哥表示自己買了「5月1日高雄－沖繩＋9月28日熊本－高雄」以及「5月5日沖繩－高雄＋9月22日高雄－福岡」的反向票；若是比起正常買5月1日至5日高雄－沖繩來回票以及9月22日高雄－福岡、9月28日熊本－高雄的票，以2大2小來說，反向購買票價約便宜了將近8千元，該網友表示雖然價差沒有到很大，但已經心滿意足。

對此，蓋瑞哥則回應該名網友，認為差了將近8千元也是不少，可以一家人吃頓好料。網友接著問他反向票要在官網買或是旅遊平台買，蓋瑞哥則說都可以，看兩者的價差大小決定即可。

蓋瑞哥在臉書分享網友提問，並以自身經驗提出反向票的購票建議。他表示，以日本航線為例，若反向票總金額能比正向票便宜約1千元、等於9折左右，他就會果斷下手。對於寒暑假出遊的家庭客來說，價格差乘上總人數，省下的金額相當可觀，甚至能補貼全家人的高鐵費，「省起來很有感」。

他也提醒，購票時務必注意四段航程盡量選擇「同一家航空」並在「同一平台」購買，例如華航、長榮或星宇都保持一致。若兩套票要在官網買，就都在官網買，不要一套官網、一套旅遊平台混搭。蓋瑞哥強調，當旅程需要異動時，統一平台與航空能大幅減少溝通成本與額外費用。