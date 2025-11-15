台南晶英連泊3晚萬元有找！普發現金放大術 盤點飯店餐宿優惠懶人包

政府普發一萬元現金，各飯店優惠一波波。以下整理最新優惠，包括福容大飯店連鎖、萬元可玩3天2夜，台南晶英連泊3晚萬元有找，以及高雄日航酒店「周歲祭」、餐飲滿額再抽總統套房等。

●福容大飯店連鎖 住一晚送一晚

福容大飯店連鎖推出多項加碼優惠。其中，福隆店11月10日至12月30日推出「3天2夜精緻和洋客房雙人含早餐」優惠專案，限時10,000元、加碼送萬元折扣券。桃園機捷A8店與桃園店則祭出「住一晚送一晚」超值方案，雙人入住特價10,000元起。麗寶福容店推出三天兩夜雙人入住9,999元起，含兩日雙人早餐及麗寶樂園門票。

台北一館即日起至12月29日限時推出「冬令泡湯食旅」住房專案，含雙人自助早餐與順園日式晚餐、再享黃金美人湯與三溫暖放鬆身心。台北二館則推出「深石坪四天三夜逍遙遊」，雙人每房9,999元，升等豪華客房、雙人早餐、動物園與貓纜門票多重好禮，再贈甫獲2025臺北國際牛肉麵節鮮食創意銀獎的雙人牛肉麵。

福容淡水漁碼店天兩夜海景假期，每房9,999元再贈兒童免費入住，加碼餐飲優惠券大放送。花蓮店則迎來15周年慶，雙人成行2,340元起，假日限量不加價，11月10日前預訂12月指定日，再享24小時睡飽飽加碼優惠。

福容徠旅也有「萬元環島任選專案」，一次購買即可入住林口、中壢、水里、高雄、墾丁、澎湖任選四館平日入住乙晚不含早餐，周六加價500元起，墾丁、澎湖 加碼假日不加價。入住後可獲電子住宿憑證三張，於福容家APP中靈活使用、自由兌換。

●台南晶英連泊3晚萬元有找

迎接普發萬元現金入袋，台南晶英順勢加碼住房與餐飲等值優惠搶攻消費商機，其中「晶喜發發發」住房專案連住3晚僅需9,999元，加1元再享單日雙人自助式早餐，即日起延長優惠至2026年1月22日止，平日周日至周四住房皆可適用，搭配飯店高鐵聯票享7折起優惠。

同時，ROBIN’S牛排館也推出全新「現切秤重牛排」以量計價菜單，主廚隨切美國USDA Prime等級最低每公克3元，搭配湯品與飲品套餐，每人780元起即可大啖炭烤牛排肉香四溢的奢華饗宴，萬元福利全家吃好又住滿。

●JR東日本限量10間 HAYASE日本A5和牛涮涮鍋Ｘ行政客房

JR東日本大飯店台北即日起限時推出兩款冬季限定組合。首波登場的「冬季饗宴一泊二食住房專案」，原價25,377元、優惠價9,999元。可入住11坪雅致的都會客房，享用HAYASE日本料理「季節主廚會席料理」。

另有限量僅10間的「極饗和牛一泊二食住房專案」，原價33,715元、超值優惠價10,000元，入住13坪大的行政尊榮客房，享有行政酒廊專屬禮遇與Happy Hour暢飲時光。晚間於HAYASE日本料理品嘗「日本和牛涮涮鍋雙人套餐」，翌日於鉑麗安全日餐廳享用豐盛早餐，締造身心滿足的冬季假期。

以上專案入住期間為12月1日至2026年2月26日（依方案不同）。限量優惠，售完即止。

●台北士林萬麗 萬元解解鎖原價12萬的「萬麗套房」

台北士林萬麗酒店即日起至12月30日祭出「現金放大術」住房與餐飲優惠。凡預訂「萬元麗即享住房專案」專案雙人入住「尊貴客房」，即享「萬麗軒」中餐廳套餐兩客。此住房專案最大亮點為贈送「市景房住宿券」乙晚，等於住一晚送一晚。

餐飲同樣祭出超值方案，每組10張共萬元的「現金放大餐飲抵用券」直接放大為13,000元消費額度，相當於77折，適用於館內「萬麗軒中餐廳」、「士林廚房 Shihlin Kitchen」、「R bar逸庭」與「TEA LAB茶坊」等四大餐飲空間。也可使用5張現金抵用券兌換行政樓層客房一晚，並尊享行政酒廊禮遇。

●高雄日航 住就送「滿食護照」、再抽總套

高雄日航酒店正式迎來開幕滿周年，即日起至11月30日，透過酒店官網預訂「一泊滿食」住房專案，入住即可獲贈「滿食護照」，一次體驗館內5間餐廳的經典料理，並享現場周年轉轉樂抽獎機會乙次，有機會一人獨得高雄日航酒店總統套房免費住宿。

此外，另有限時住房優惠「一泊滿食」，體驗原價超過20,000元住宿及餐飲饗宴，專案平日每晚6,900元起，將一萬元的消費最大化。專案入住贈「滿食護照」，一次品味高雄日航酒店的全餐飲魅力。

●薰衣草森林ITF旅展滿萬送兩千