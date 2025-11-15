全家羽絨外套「限時出清298元」！內行人透露：是日本聯名款

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，全家一款羽絨外套正在特價，原價1490元，竟跳水到298元，讓他直呼「太超值了」。示意圖，記者余承翰攝影
入秋以來最強冷空氣將在下周一（17日）抵達，不少民眾開始拿出保暖外套。近日一名網友分享，全家一款羽絨外套正在特價，原價1490元，竟跳水到298元，讓他直呼「太超值了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期上班路過全家，看到羽絨外套正在出清，順手買了一件，結帳發現原價1490，現在特價只要298元。

這名網友進一步說明，自己在基隆七堵永富店購入，並附上商品標籤，顯示這款羽絨外套成分為「90％鴨絨、10％鴨毛」，讓他直呼「太超值了」。

貼文一出後，不少網友都表示「可以買欸！看起來很棒」、「好便宜，太羨慕了」、「隨便穿，弄髒也不心疼」、「哇！我來找看看 」、「全家都有嗎？」、「日本知名服裝設計師倉石一樹聯名合作款，NT$298買到確實是超值了」。

不過，也有部分網友分享實穿心得，回應「我有買但是都有股怪味…洗了三四次還是有怪味，不知道有沒有人跟我一樣」、「廉價羽絨一般給的鴨絨就是這個味道」。

