好市多1款生理用品降價了！女性會員大推「透氣不卡邊」：必囤

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款衛生棉褲，買回家後發現穿起來很舒服，且晚上睡覺不管怎麼翻身，都不會外漏。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現一款「靠得住好眠褲」，大讚穿起來舒服、是生理期的好夥伴，睡覺穿隨便睡都沒問題，且整箱購買下來，換算一片僅18元，比屈臣氏賣得還便宜。

貼文一出後，不少網友都表示「抑菌的衛生棉褲比較貴，好市多賣的真的便宜」、「超便宜欸」、「每次生理期來，必囤」、「一試成主顧」、「這款不會卡該邊，不錯」、「超級推薦 只有這款很透氣」、「量多時白天直接穿好眠褲」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「穿久皮膚會痛，不知道為什麼」、「常常會外漏，材質也很不親膚」、「我覺得這款不好用」。

好市多 衛生棉 生理期
好市多1款生理用品降價了！女性會員大推「透氣不卡邊」：必囤

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款衛生棉褲，買回家後發現穿起來很舒服，且晚上睡覺不管怎麼翻身，都不會外漏。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

