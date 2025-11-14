黑色星期五「大洋郵輪對折優惠」！跨全球、超過170趟航程

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
歐洲馬爾他海岸船隊。圖/大洋郵輪提供
歐洲馬爾他海岸船隊。圖/大洋郵輪提供

以美食饗宴與獨特航線譽滿全球的大洋郵輪，宣布2025年「黑色星期五」優惠提前亮相，包括2026年及2027年超過170趟航程、優惠最高可達5折。

今年大洋郵輪首次在傳統節慶季度之前推出「黑色星期五」優惠，讓旅人率先體驗全球各地航程的超值禮遇。總裁Jason Montague表示，「今年，我們的賓客將可提早享受節慶季度的精彩黑色星期五優惠，將海上假期夢想成真，並盡享大洋郵輪的特色美食體驗、深度旅遊和個性化服務。」

推薦航程中，包括「運河與珊瑚群島之旅」，搭乘大洋郵輪勳章號（OCEANIA INSIGNIA™）從巴拿馬城前往邁阿密，10天的加勒比海航程將穿越著名的巴拿馬運河，旅客可享5折優惠。2026年4月24日出發。

「阿拉斯加探索者之旅」則是搭乘大洋郵輪海濱號（OCEANIA RIVIERA™）由西雅圖前往溫哥華，全長10天的航程將周遊壯麗的峽灣和冰川，旅客可享35%折扣。2026年5月25日出發。

「希臘及亞得里亞海之旅」則是搭乘大洋郵輪瑰麗號（OCEANIA ALLURA™），10天航程將可探索陽光普照的希臘群島和亞得里亞海的沿岸風光，可享25%折扣。2026年7月28日出發。

「愛琴海至亞得里亞海之旅」乘坐著大洋郵輪瑰麗號（OCEANIA ALLURA™）由伊斯坦堡前往的里雅斯特，10天航程將探索東地中海的文化瑰寶和壯麗大自然，可享25%折扣。 2026年5月17日出發。

另有「背風群島小夜曲之旅」，大洋郵輪勳章號（OCEANIA INSIGNIA™）15天來回航程由坦帕出發，是熱愛陽光人士和海島探險家的完美假期，旅客可享45%折扣。2026年3月3日出發。

●大洋郵輪簡介

大洋郵輪旗下有8艘小巧精緻的豪華郵輪，每艘最多載客量為1,250人，特色為頂級海上美饌及遍及全球的獨特旅程。有7天至200多天的航程設計，涵蓋超過600個熱門及精品港口，遍布7大洲超過百個國家。

此外，大洋郵輪現正訂製4艘Sonata級別的新船，預計於2027、2029、2032及2035年交付。相關資訊可查：oceaniacruises.com/

黑山科托爾外景。圖/大洋郵輪提供
黑山科托爾外景。圖/大洋郵輪提供
頂級海上美饌。圖/大洋郵輪提供
頂級海上美饌。圖/大洋郵輪提供

郵輪 黑色星期五 巴拿馬運河
×

