7-11即期品漲了？「乞丐超人」見65折消失崩潰 眼尖網友見4字：別慌

乞丐超人的噩耗？每到傍晚過後，超商總有一群人前來挖寶，在貨架上尋覓即期的打折食品，像是大家最熟悉的7-11「i珍食」65折優惠、全家「友善食光」7折優惠，其他超商、量販店也都有類似行銷方式，不僅可以減少店家報廢率，消費者也買得開心。近日一名網友在Threads發布壞消息，7-11公告即期品從65折變成7折，引發許多常客崩潰：「特地等到8點才7折，太糟了」。

原PO發文哀號「哭啊！65折變7折是怎樣」，並附上某家7-11的公告，圖片可見公告上明確標示「i珍食」時段，晚上7點至7點59分8折，早上10點到下午5點，和晚上8點到凌晨3點兩個時段則是7折，原本的65折已消失。

震撼消息讓許多常客傻眼，「連乞丐的錢都要搶」、「身為乞丐超人很生氣」、「猜猜我為什麼要等到8點才吃晚餐」、「一直偷改包裝來漲價，現在連即期優惠都想改了」、「原價也狂漲欸，變7折的話等到8點幹嘛」、「7-11組合都比全家還貴了，連i珍食也要漲，我的天」。

也有內行網友透露可以去其他店家，「全家5點就7折了，不用等，萊爾富6點也7折，真的不用等7-11」、「全家不限時都是7折」、「永遠看不懂711的打折時段⋯而且超晚才有打折可以買，看看全家」。

也有網友指出，此公告為門市限定，其他家應沒變，「其他店一樣65折，應該只有這間店這樣吧，上面寫『本店限定』欸，差點被騙」、「測試門市吧，我也第一次看到」、「但他不是貼『本店限定』嗎？會不會是只有單一店家」、「看清楚，是『本店限定』，有可能是一些特殊原因才調的？不過如果是因為i珍食賣太好才這樣真的很不可取」。