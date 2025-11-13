國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

國旅近年跌落谷底，花蓮更受天災頻頻夾擊，成為「重災區」，去年震後不少餐飲、旅宿店家選擇出走或是含淚歇業，為鼓勵民眾平日出遊，交通部長陳世凱今透露，明年初起將推出「平日國旅優惠方案」，預計發行住宿券，每人最多抵用2晚，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元，鼓勵國人平日出遊、連續住宿。

為加強國旅及鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署預計明年推動「平日國旅優惠方案」，包括「平日住宿優惠方案」、「生日住宿優惠方案」、「遊樂園留宿方案」、「企業員工國內旅遊獎勵方案」及「Taiwan PASS平日國旅優惠方案」等5項，預估總預算約20多億元，盼提升平日住房率。

陳世凱今接受媒體聯訪時表示，國旅目前問題是尖峰及離峰人次差很多，民眾覺得房價貴，但周間房間其實很便宜，為鼓勵民眾多在平日出遊，規畫明年初將推出為期1年的平日出遊鼓勵機制，提供飯店住宿補助及優惠，另外，每月抽出1000名1200元生日禮，鼓勵民眾生日出去旅遊。

細節部分，觀光署補充，平日住宿優惠方案（周日至周四），預計發行「住宿券」，每人最多抵用2晚，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元，如果確定連住2晚最高補助2000元，若確定只住1晚就補助800元，鼓勵國人平日出遊、連續住宿。

生日住宿優惠方案，每月抽出1000名國人獲得1200元生日住宿金，鼓勵於生日月住宿旅遊；遊樂園留宿方案，憑平日（周一至周四，且非國定假日）任1晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享第二天入園門票免費優惠。

企業員工國內旅遊獎勵方案，由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少2天1夜的行程，例假日不超過1天。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

另外，Taiwan PASS平日國旅優惠方案，Taiwan PASS平日（周日至周四）4折優惠，每套產品1000元，原價4折，或是Taiwan PASS平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金，各限量2萬套。

此外，近年不少大型演唱會帶動周邊觀光效益顯著，陳世凱指出，前陣子韓星GD很紅，帶來不少觀光效益，明年也將與演唱會活動合作，像是保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台，或補助厲害的藝人來台展演。

陳世凱透露，目前已經透過管道跟廠商、經紀公司合作，推動首年盼至少有2至3組大咖的演唱會、頒獎典禮或展演，至於確切人選要視預算而定，但已釋出消息並了解各單位的檔期。

陳世凱進一步指出，疫情前扣除陸客有910萬人次國際旅客來台，疫後2023年有640萬人次，去年780萬人次，期間成長130至140萬人次。今年截至10月已有680萬人次，超越2023年，盼每年能穩定成長；至於國際客來台目標，目前仍希望設定1000萬人次目標，盼能每年穩定成長，預估今年會成長幾10萬人次。

陳世凱表示，國旅疫情前有1.7億旅次，疫情最低1.2億旅次，前年2億旅次，去年2.2億旅次，都已經超越疫情前，這幾年成長明顯，今年也一定會超過去年，不是像大家說的國旅雪崩、崩盤。

陳世凱說，現在國旅每年有8000多億元產值，這幾年國旅產值越來越高，盼變成兆元產業。台灣這幾年經濟不錯，已經比韓國好，跟日本齊平，甚至快要超越日本，匯率也相對高，對國外來說台灣已經是不便宜地方，所以要把質做出來。