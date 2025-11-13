快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

聽新聞
0:00 / 0:00

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」每月再抽1200生日金

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為加強國旅，交通部長陳世凱指出，規畫明年推出「平日國旅優惠方案」。記者胡瑞玲／攝影
為加強國旅，交通部長陳世凱指出，規畫明年推出「平日國旅優惠方案」。記者胡瑞玲／攝影

國旅近年跌落谷底，花蓮更受天災頻頻夾擊，成為「重災區」，去年震後不少餐飲、旅宿店家選擇出走或是含淚歇業，為鼓勵民眾平日出遊，交通部長陳世凱今透露，明年初起將推出「平日國旅優惠方案」，預計發行住宿券，每人最多抵用2晚，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元，鼓勵國人平日出遊、連續住宿。

為加強國旅及鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署預計明年推動「平日國旅優惠方案」，包括「平日住宿優惠方案」、「生日住宿優惠方案」、「遊樂園留宿方案」、「企業員工國內旅遊獎勵方案」及「Taiwan PASS平日國旅優惠方案」等5項，預估總預算約20多億元，盼提升平日住房率。

陳世凱今接受媒體聯訪時表示，國旅目前問題是尖峰及離峰人次差很多，民眾覺得房價貴，但周間房間其實很便宜，為鼓勵民眾多在平日出遊，規畫明年初將推出為期1年的平日出遊鼓勵機制，提供飯店住宿補助及優惠，另外，每月抽出1000名1200元生日禮，鼓勵民眾生日出去旅遊。

細節部分，觀光署補充，平日住宿優惠方案（周日至周四），預計發行「住宿券」，每人最多抵用2晚，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元，如果確定連住2晚最高補助2000元，若確定只住1晚就補助800元，鼓勵國人平日出遊、連續住宿。

生日住宿優惠方案，每月抽出1000名國人獲得1200元生日住宿金，鼓勵於生日月住宿旅遊；遊樂園留宿方案，憑平日（周一至周四，且非國定假日）任1晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享第二天入園門票免費優惠。

企業員工國內旅遊獎勵方案，由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少2天1夜的行程，例假日不超過1天。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

另外，Taiwan PASS平日國旅優惠方案，Taiwan PASS平日（周日至周四）4折優惠，每套產品1000元，原價4折，或是Taiwan PASS平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金，各限量2萬套。

此外，近年不少大型演唱會帶動周邊觀光效益顯著，陳世凱指出，前陣子韓星GD很紅，帶來不少觀光效益，明年也將與演唱會活動合作，像是保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台，或補助厲害的藝人來台展演。

陳世凱透露，目前已經透過管道跟廠商、經紀公司合作，推動首年盼至少有2至3組大咖的演唱會、頒獎典禮或展演，至於確切人選要視預算而定，但已釋出消息並了解各單位的檔期。

陳世凱進一步指出，疫情前扣除陸客有910萬人次國際旅客來台，疫後2023年有640萬人次，去年780萬人次，期間成長130至140萬人次。今年截至10月已有680萬人次，超越2023年，盼每年能穩定成長；至於國際客來台目標，目前仍希望設定1000萬人次目標，盼能每年穩定成長，預估今年會成長幾10萬人次。

陳世凱表示，國旅疫情前有1.7億旅次，疫情最低1.2億旅次，前年2億旅次，去年2.2億旅次，都已經超越疫情前，這幾年成長明顯，今年也一定會超過去年，不是像大家說的國旅雪崩、崩盤。

陳世凱說，現在國旅每年有8000多億元產值，這幾年國旅產值越來越高，盼變成兆元產業。台灣這幾年經濟不錯，已經比韓國好，跟日本齊平，甚至快要超越日本，匯率也相對高，對國外來說台灣已經是不便宜地方，所以要把質做出來。

住宿 國旅 生日
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

防去年多艘貨輪擱淺事件重演 交長：強力勸離距岸12浬內船隻

全台業務量最大監理站啟用！台中官員祝福語喊這句 現場聞「豬」色變

高齡換照新制明年5月上路！沈文程任代言人挺政策 70歲換照「不用考試」

桃機三航廈北廊廳拚年底啟用 陳世凱視察營運整備情形

相關新聞

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」每月再抽1200生日金

疫後出國潮未減，但來台觀光人次不如預期，去年我國出國與來台旅客人次逆差高達900萬人次，今年光前3季觀光逆差就達到805...

普發一萬元怎麼花？健身工廠推出限時優惠

政府普發一萬元，民眾紛紛思考如何將這筆錢花得「最值得」。全台知名連鎖健身品牌–健身工廠Fitness Factory今1...

金門三大IP萌偶登陸新北耶誕城 天天抽機票、按讚送好禮

金門縣政府觀光處今年以觀光小天使「阿特」為主角，聯手象徵守護精神的「風獅爺」與代表生態意象的「戴勝」，三大可愛巨型氣偶首...

洗髮精千萬別加進舊瓶裡！雜菌數量恐增至10倍 5步驟正確補充

不少民眾為了省錢或基於環保的理由，會選擇購買洗髮精的補充包，再將裡頭的容液倒進家裡舊的瓶子裡，然而這樣的做法…

旗艦摺疊機狂降1.7萬！最新手機降價榜單公開 年末換機撿便宜趁現在

普發1萬現金陸續入袋，搭上年末購物旺季各大手機品牌掀起一波降價潮，因為價格還在猶豫要不要換機的民眾，近期是不錯的下手時機...

雙11買氣延燒！蝦皮購物「感恩回饋檔期」熱銷品牌限時2天下殺6折起　還有「小米超品日」最低43折起

蝦皮購物「11.11最強購物節」在全站0元起免運、刷卡享11,111回饋等強力優惠助攻下，開跑8小時內破萬元訂單數較平日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。