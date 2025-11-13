普發一萬元怎麼花？健身工廠推出限時優惠
政府普發一萬元，民眾紛紛思考如何將這筆錢花得「最值得」。全台知名連鎖健身品牌–健身工廠Fitness Factory今13日宣布推出「普發一萬最聰明的投資計畫」，鼓勵全民把紅利投入健康，打造最實在的體態升級。
健身工廠母企業–柏文健康事業會務副總陳勇男指出，近年來民眾對健康投資的意識大幅提升，許多人開始關注不只是短期運動效果，而是長期健康管理。此次活動針對非會員與會員推出不同方案，讓每個人都能找到最合適的入門或進階選項。
在非會員限定方案：免月費即可報名上課，三個月內5堂教練課只要9,999元（原價15,964元），等於每堂不到2,000元。提供完整入門課程及專業教練指導，讓運動效果更明顯。
會員專屬加碼：現有會員加購「震動訓練」或「格鬥特訓」專項課程，即享半價回饋；7堂專項教練課僅9,996元（原價21,000元），幫助學員精準雕塑體態、燃脂增肌。
此外，健身工廠全台各場館提供完善的運動設施與安全措施，包括：專業教練團隊量身規劃課程；多元運動器材與健身區域；運動恢復與營養諮詢服務。
「限時優惠、萬元有找」活動的另一大亮點是「全民可參與」，非會員也能透過入門課程體驗專業健身服務，會員則享有專項訓練課程回饋。無論是想改善體態、增肌減脂，還是希望建立運動習慣的人，都能找到最適合自己的方案。
