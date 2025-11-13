快訊

金門三大IP萌偶登陸新北耶誕城 天天抽機票、按讚送好禮

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府觀光處今年以觀光小天使「阿特」為主角，三大可愛巨型氣偶首度跨海亮相，明日現身全台最受矚目的「2025新北歡樂耶誕城」，。圖／縣府提供
金門縣政府觀光處今年以觀光小天使「阿特」為主角，三大可愛巨型氣偶首度跨海亮相，明日現身全台最受矚目的「2025新北歡樂耶誕城」，。圖／縣府提供

金門縣政府觀光處今年以觀光小天使「阿特」為主角，聯手象徵守護精神的「風獅爺」與代表生態意象的「戴勝」，三大可愛巨型氣偶首度跨海亮相，將於明日至11月23日現身全台最受矚目的「2025新北歡樂耶誕城」，活動期間更推出天天抽機票、按讚送好禮兩大互動活動，邀民眾在都會中心也能感受金門的熱情與創意。

金門縣觀光處長許績鑫表示，此次展出延續縣長陳福海「友善金門、多元旅遊」的施政理念，三大氣偶自今夏於金湖鎮新市公園首次登場後，旋即成為金門最具代表性的觀光IP象徵，也為金門觀光注入年輕活力。這次跨海合作，將金門的文化故事、藝術創意與觀光品牌帶進北台灣最熱鬧的節慶舞台，期望透過人潮與媒體效應，讓更多人愛上金門。

此次「金門巨型氣偶展」設於新北市政府站前廣場（4號出口童話列車旁）與縣民大道—新站路口東方富域側（9號出口Popcorn戲院對面）兩大展區，現場將有限定活動，有「天天抽機票」，活動期間只要與任一金門氣偶合照，上傳至「金門阿特」粉絲專頁指定貼文，留言標註兩位好友並寫下「我在新北歡樂耶誕城看見好可愛的金門」，就有機會抽中台灣至金門單程機票（每日抽出得主）。

另外，也有「按讚送金門禮」，活動期間按讚追蹤「樂遊金門」粉絲專頁，即可到服務台兌換「金門貢糖」或「阿特限定透卡」1份，隨機贈送，數量有限，每晚6點到10點開放。

觀光處指出，「新北歡樂耶誕城」自2011年開辦以來已邁入第15屆，去年吸引逾770萬人次造訪，是全台指標性冬季盛典。今年以「馬戲嘉年華」為主題，並攜手LINE FRIENDS & minini打造夢幻燈海舞台。金門觀光團隊首度跨海參展，不僅展現地方品牌新能量，也開創城鄉觀光合作新篇章。更多活動資訊可至「樂遊金門」、「金門阿特」臉書粉絲專頁查詢。

金門三大氣偶自今夏於金湖鎮新市公園首次登場後，旋即成為金門最具代表性的觀光IP象徵，也為金門觀光注入年輕活力。圖／縣府提供
金門三大氣偶自今夏於金湖鎮新市公園首次登場後，旋即成為金門最具代表性的觀光IP象徵，也為金門觀光注入年輕活力。圖／縣府提供
金門的觀光意象風獅爺，化身6米高氣偶，相當受到歡迎。圖／縣府提供
金門的觀光意象風獅爺，化身6米高氣偶，相當受到歡迎。圖／縣府提供

金門 機票
