洗髮精千萬別加進舊瓶裡！雜菌數量恐增至10倍 5步驟正確補充

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友分享，洗髮精補充液不宜直接加進舊的瓶身裡，此舉可能導致更多細菌滋生。 示意圖／ingimage
日本網友分享，洗髮精補充液不宜直接加進舊的瓶身裡，此舉可能導致更多細菌滋生。 示意圖／ingimage

不少民眾為了省錢或基於環保的理由，會選擇購買洗髮精的補充包，再將裡頭的容液倒進家裡舊的瓶子裡，然而這樣的做法恐怕會讓細菌增加更多，到頭來實際沒省到多少錢，還惹了一身病。

粉專「日本省錢小站」分享日本網友在社群媒體X的貼文指出，放在浴室的瓶裝容器，很容易會因為長期處在潮濕環境中發霉生菌，對細菌來說，這樣的環境就是天堂，所以如果要重複使用的話請一定要做好瓶子的清潔。

舉例來說，絕對不要把新洗髮精「直接加進」舊的瓶子裡，因為瓶內非常潮濕加上人體的皮脂屑垢，會讓細菌大量繁殖，只要「一次」續加，雜菌數量就可能增加到10倍，進而導致出現頭皮搔癢、頭皮屑、甚至長出粉刺等狀況，

正確補充洗髮精的方式有5個步驟：

一、在補充前，先把舊的內容物全部倒光。

二、用廚房中性洗劑清洗，然後用溫水沖乾淨。

三、把瓶口的墊圈、壓頭等零件拆下來一起洗。

四、徹底擦乾水分。

五、放置半天到一天，完全乾燥後再注入新的洗髮精。

該網友在X上也補充表示，其實造成頭皮問題、頭皮屑或異味的真正原因，很多時候不是洗髮精本身，而是「洗髮精瓶子裡」滋生的細菌。

其他網友也紛紛在該則貼文底下留言，「只要洗髮精的瓶身旋轉頭打開過一次，外頭的空氣注入，就有可能讓細菌繁殖」、「那我下次要考慮買雙層密封的洗髮精瓶身了」、「這樣子公共澡堂的沐浴乳和洗髮精不就更恐怖了？」不過也有人好奇，「瓶身裡怎麼會有皮脂跑進去？」

台灣網友則在粉專「日本省錢小站」貼文底下留言，「還是不要買補充包比較好」，版主則回應，「對，因為也沒差多少錢，沒必要為了省那些錢把自己暴露在健康風險下」，還有人認為，很多補充包其實算起來沒有便宜（要看補充包容量），而且之前有打掃的清潔阿姨透露，補充包不能回收，罐子可以回收。

