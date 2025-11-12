旗艦摺疊機狂降1.7萬！最新手機降價榜單公開 年末換機撿便宜趁現在

普發1萬現金陸續入袋，搭上年末購物旺季各大手機品牌掀起一波降價潮，因為價格還在猶豫要不要換機的民眾，近期是不錯的下手時機。

根據傑昇通信最新公布的10月降價手機排行，本月機型總降幅落在2%至41%之間，單月降幅介於2%至17%，顯示通路價格操作更趨精細，不再出現大幅跳水式降價。值得關注的是，iPhone 17系列共占榜單6席，其中iPhone 17 Pro Max（2TB）單月更狂降2,010元，奪下本月降價王；而三星Galaxy Z Fold7（12GB/512GB）則以累計近1.7萬元的降價金額，蟬聯總降價冠軍，顯示高階大容量與摺疊機型仍是通路促銷主力。

傑昇通信指出，10月榜單中蘋果降價機型多為Pro以上旗艦款與512GB以上版本，平均降幅約3%，雖不及安卓手機動輒10%以上的幅度，但對有意入手高容量iPhone的果粉而言，此時可說是出手良機。

三星也在榜單中奪下5席，尤以Galaxy Z Fold7最為矚目，累計降價達16,910元再度蟬聯總降價冠軍。傑昇通信分析，隨著Google與vivo新摺疊機陸續登場，三星摺疊機售價回落至合理區間，促銷折價已成常態。