聽新聞
0:00 / 0:00
旗艦摺疊機狂降1.7萬！最新手機降價榜單公開 年末換機撿便宜趁現在
普發1萬現金陸續入袋，搭上年末購物旺季各大手機品牌掀起一波降價潮，因為價格還在猶豫要不要換機的民眾，近期是不錯的下手時機。
根據傑昇通信最新公布的10月降價手機排行，本月機型總降幅落在2%至41%之間，單月降幅介於2%至17%，顯示通路價格操作更趨精細，不再出現大幅跳水式降價。值得關注的是，iPhone 17系列共占榜單6席，其中iPhone 17 Pro Max（2TB）單月更狂降2,010元，奪下本月降價王；而三星Galaxy Z Fold7（12GB/512GB）則以累計近1.7萬元的降價金額，蟬聯總降價冠軍，顯示高階大容量與摺疊機型仍是通路促銷主力。
傑昇通信指出，10月榜單中蘋果降價機型多為Pro以上旗艦款與512GB以上版本，平均降幅約3%，雖不及安卓手機動輒10%以上的幅度，但對有意入手高容量iPhone的果粉而言，此時可說是出手良機。
三星也在榜單中奪下5席，尤以Galaxy Z Fold7最為矚目，累計降價達16,910元再度蟬聯總降價冠軍。傑昇通信分析，隨著Google與vivo新摺疊機陸續登場，三星摺疊機售價回落至合理區間，促銷折價已成常態。
此外，三星Galaxy A16（6GB/128GB）為榜上唯一入門機，以月降17%、總降41%勇奪雙冠王。傑昇通信指出，入門機出現4成降幅極為罕見，顯示A16已進入產品生命週期尾聲。觀察此區間的消費者對價格高度敏感，一旦有規格相近的新品推出，舊機型便會立即失去吸引力，但在價格誘因下，通路若能找到Galaxy A16現貨，現階段已是入手最佳時機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言