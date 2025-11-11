雙11買氣延燒！蝦皮購物「感恩回饋檔期」熱銷品牌限時2天下殺6折起　還有「小米超品日」最低43折起

蝦皮購物「11.11最強購物節」在全站0元起免運、刷卡享11,111回饋等強力優惠助攻下，開跑8小時內破萬元訂單數較平日翻34倍，其中中小賣家買氣更大幅成長28倍，跨夜直播總觀看人次則高達近130萬。為感謝消費者熱情參與「11.11最強購物節」，且響應政府普發1萬元，蝦皮購物加碼於11月12日、11月18日祭出商城93折優惠券，最高可折6,000元，11月12日至11月13日還有「免運無限次」、「信用卡15%蝦幣回饋券」等多重感恩回饋，並攜手Dyson、蘭蔻等人氣品牌祭出最低6折起優惠。

今年在品牌好友郭泓志與李多慧「台灣之光×韓國女神」最強組合加持下，蝦皮購物「11.11最強購物節」買氣瞬間引爆，前三大熱銷品類為手機平板與周邊、家電、居家生活用品，其中除了iPhone 17系列及Android新機外，又以洗衣機、掃地機器人、除濕機、床墊等高單價居家商品最熱銷，更有用戶活動開跑後下了破百筆訂單，商品涵蓋居家收納、清潔用品、廚房器具及花盆、植栽裝飾、插花用具等園藝相關商品。

迎接年末電商購物熱潮，蝦皮購物透過直播、分潤、短影音等行銷資源與站內流量導入，持續助攻中小賣家創造亮眼成績。根據平台數據顯示，中小型賣家買氣較平日成長超過28倍；使用「環保無包裝」出貨的商品買氣也明顯上升，整體較平日成長約50倍，讓永續消費成為今年雙11的一大亮點。

因應政府普發1萬元，蝦皮購物加碼祭出11月12日、11月18日商城93折優惠券，最高可折6,000元，並自11月12日至11月13日連續釋出多項優惠，包含全站99元起享免運無限次、超商399元起免運券、最低95折優惠券、信用卡支付可享15%蝦幣回饋等。

此外，蝦皮購物11月12日至11月13日亦攜手人氣品牌祭出最低6折起限時優惠，包括11月12日「Dyson BP04強效極靜除甲醛空氣清淨機」優惠價27,900元、「蘭蔻超極限肌因賦活露50ml補充瓶」優惠價3,990元；11月13日「adidas運動休閒鞋」優惠價1,111元。

蝦皮購物即日起至11月18日同步推出「小米超品日」檔期，最低下殺43折起。「POCO M7 Pro 5G 12GB+256GB」活動價4,749元；蝦皮獨家販售的「Xiaomi掃拖機器人S40 Pro」活動價5,999元。此外，購買Xiaomi全館手機即可以895元加價購市價1,695元的Redmi Buds 5 Pro。