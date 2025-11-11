妮維雅蝦皮旗艦店狂歡 雙11推1元搶購、瘋殺39折起！

一年一度雙十一開打，全球知名保養品牌妮維雅（NIVEA）也釋出破盤優惠！制霸開架美白市場的妮維雅 L630淡斑精華，雙十一祭出超殺優惠，價格全年最低，還送價值千元豪禮。妮維雅身為身體乳液霸主，旗下多款乳液也推出限時優惠，安瓶級雙管身體乳、有國民乳液稱號的密集修護乳液、網友熱推的亮白極致嫩膚乳液都在雙十一必買清單，超優惠組合吸引眾多消費者搶購！

而在數位與零售環境快速演進的當下，品牌代營運（品牌代操、電商營運、行銷活動與廣告投放）已成為品牌加速成長的關鍵策略。根據研究數據，台灣電商市場在 2024 年後持續擴張，2025 年仍維持近雙位數成長動能。在此趨勢下，專注於整合行銷與品牌營運的「有你共創」，成功協助全球知名保養品牌妮維雅（NIVEA）於各大電商平台創下亮眼成績，展現品牌代營運在策略、內容與數據整合上的實戰實力。

有你共創團隊自接手妮維雅電商代營運後，針對品牌定位、受眾輪廓與內容節奏重新布局，規劃一系列兼具互動性與轉換力的行銷活動，包括「妮維雅品牌日」及「滿額抽泡泡瑪特星星人」等主題企劃，成功提升品牌熱度與購買轉換率。團隊並以數據分析為核心，導入精準投放策略，優化素材、受眾分群與轉化漏斗；原 Meta CPAS 廣告平均 ROAS 僅為 1，在有你共創接手後，憑藉測試與再行銷策略，平均 ROAS 提升至 7.2，廣告成效成長超過七倍。

截至 2025 年 10 月底，妮維雅整體業績年成長已達 66%，回購率提升 5.98%，顯示品牌忠誠度顯著走高。今年雙 11，團隊更規劃多層次行銷布局，包括「買團購組合商品即搶 7-ELEVEN 5,000 元商品卡」及「1 元搶購明星商品活動」等，進一步成功推升平台瀏覽與訂單高峰，延續品牌話題熱度並持續擴大新客觸及。

有你共創助妮維雅（NIVEA）於各大電商平台創下亮眼成績。圖／有你共創提供

在代營運市場快速成長的今日，品牌委託專業團隊負責營運、行銷與廣告投放已成常態。有你共創以「內容力 × 數據力 × 技術力」為核心策略，從品牌故事延伸至購買行為，以內容驅動銷售、以數據導向決策，協助品牌在競爭激烈的電商環境中持續成長。

「品牌代營運不只是電商代操，而是一場關於品牌價值與消費者體驗的長期經營。」有你共創代營運團隊表示：「我們透過數據洞察與創意內容結合，幫助品牌在社群與電商之間建立持續的成長循環，讓每一檔行銷活動和每一筆廣告投放都成為推動品牌向前的力量。」

