快訊

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

風雨真比平地大！北市颱風假分區放 里長贊成...曝上個月陽明山「太恐怖」

妮維雅蝦皮旗艦店狂歡 雙11推1元搶購、瘋殺39折起！

聯合新聞網／ 有你共創
有你共創助妮維雅（NIVEA）於各大電商平台創下亮眼成績。圖／有你共創提供
有你共創助妮維雅（NIVEA）於各大電商平台創下亮眼成績。圖／有你共創提供

一年一度雙十一開打，全球知名保養品牌妮維雅（NIVEA）也釋出破盤優惠！制霸開架美白市場的妮維雅 L630淡斑精華，雙十一祭出超殺優惠，價格全年最低，還送價值千元豪禮。妮維雅身為身體乳液霸主，旗下多款乳液也推出限時優惠，安瓶級雙管身體乳、有國民乳液稱號的密集修護乳液、網友熱推的亮白極致嫩膚乳液都在雙十一必買清單，超優惠組合吸引眾多消費者搶購！

有你共創助妮維雅（NIVEA）於各大電商平台創下亮眼成績。圖／有你共創提供
有你共創助妮維雅（NIVEA）於各大電商平台創下亮眼成績。圖／有你共創提供

而在數位與零售環境快速演進的當下，品牌代營運（品牌代操、電商營運、行銷活動與廣告投放）已成為品牌加速成長的關鍵策略。根據研究數據，台灣電商市場在 2024 年後持續擴張，2025 年仍維持近雙位數成長動能。在此趨勢下，專注於整合行銷與品牌營運的「有你共創」，成功協助全球知名保養品牌妮維雅（NIVEA）於各大電商平台創下亮眼成績，展現品牌代營運在策略、內容與數據整合上的實戰實力。

有你共創助妮維雅（NIVEA）於各大電商平台創下亮眼成績。圖／有你共創提供
有你共創助妮維雅（NIVEA）於各大電商平台創下亮眼成績。圖／有你共創提供

有你共創團隊自接手妮維雅電商代營運後，針對品牌定位、受眾輪廓與內容節奏重新布局，規劃一系列兼具互動性與轉換力的行銷活動，包括「妮維雅品牌日」及「滿額抽泡泡瑪特星星人」等主題企劃，成功提升品牌熱度與購買轉換率。團隊並以數據分析為核心，導入精準投放策略，優化素材、受眾分群與轉化漏斗；原 Meta CPAS 廣告平均 ROAS 僅為 1，在有你共創接手後，憑藉測試與再行銷策略，平均 ROAS 提升至 7.2，廣告成效成長超過七倍。

截至 2025 年 10 月底，妮維雅整體業績年成長已達 66%，回購率提升 5.98%，顯示品牌忠誠度顯著走高。今年雙 11，團隊更規劃多層次行銷布局，包括「買團購組合商品即搶 7-ELEVEN 5,000 元商品卡」及「1 元搶購明星商品活動」等，進一步成功推升平台瀏覽與訂單高峰，延續品牌話題熱度並持續擴大新客觸及。

有你共創助妮維雅（NIVEA）於各大電商平台創下亮眼成績。圖／有你共創提供
有你共創助妮維雅（NIVEA）於各大電商平台創下亮眼成績。圖／有你共創提供

在代營運市場快速成長的今日，品牌委託專業團隊負責營運、行銷與廣告投放已成常態。有你共創以「內容力 × 數據力 × 技術力」為核心策略，從品牌故事延伸至購買行為，以內容驅動銷售、以數據導向決策，協助品牌在競爭激烈的電商環境中持續成長。

「品牌代營運不只是電商代操，而是一場關於品牌價值與消費者體驗的長期經營。」有你共創代營運團隊表示：「我們透過數據洞察與創意內容結合，幫助品牌在社群與電商之間建立持續的成長循環，讓每一檔行銷活動和每一筆廣告投放都成為推動品牌向前的力量。」

※ 更多優惠資訊請上妮維雅官方蝦皮旗艦店：https://unii.vip/xJX8Z

品牌 電商 廣告
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全電商首戰雙11天天搶1折、11元爆殺優惠 全聯雲林土雞節滿額抽買菜金

陸電商淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會：沒有要封網域

2025「蝦皮金選獎」登場！百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果

BMW掛蝦皮買的假車牌上路！三峽警方AI巡防辨識系統隨即攔查

相關新聞

妮維雅蝦皮旗艦店狂歡 雙11推1元搶購、瘋殺39折起！

一年一度雙十一開打，全球知名保養品牌妮維雅（NIVEA）也釋出破盤優惠！制霸開架美白市場的妮維雅 L630淡斑精華，雙十一祭出超殺優惠，價格全年最低，還送價值千元豪禮。妮維雅身為身體乳液霸主，旗下多款乳液也推出限時優惠，安瓶級雙管身體乳、有國民乳液稱號的密集修護乳液、網友熱推的亮白極致嫩膚乳液都在雙十一必買清單，超優惠組合吸引眾多消費者搶購！

全電商首戰雙11天天搶1折、11元爆殺優惠 全聯雲林土雞節滿額抽買菜金

全聯「全電商」改名升級後首度迎戰雙11檔期，即日起推出「天天灑券」活動至11月12日，最低享1折優惠。去年造成搶購熱潮的...

好市多「紫色衛生紙」限時特價！會員瘋搶：超划算

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現「衛生紙」正在特價中，換算一張衛生紙只需要0.12元，相當划算。貼文一出後，引發搶購熱潮。

ITF旅展／福容現場最殺！雙人午茶限時搶購999元、住宿券1.8折起

2025 ITF台北國際旅展即起至11月10日於南港展覽館4樓熱鬧開展，福容大飯店祭出年度最大優惠，其中，饕客最愛的「福...

無限暢遊390天！ 屏東海生館25週年「海洋卡」回歸開賣

屏東海生館7日宣布，為歡慶25週年，深受民眾期待的「海洋卡」限時回歸販售！海洋卡將於11月8日至12月25日止，於館內現...

限時10天！燦坤「什麼都想要」會員特典全館5折起 每日爆品限量開搶

全民普發1萬元政策即將上路，加上適逢雙11購物節檔期，燦坤3C家電11月7日至11月16日限時10天推出年度大促「什麼都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。