全電商首戰雙11天天搶1折、11元爆殺優惠 全聯雲林土雞節滿額抽買菜金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
名廚吳秉承使用主打產品土公雞骨腿切塊及台灣桂丁土雞切塊，現場示範進補好料。記者黃筱晴／攝影
名廚吳秉承使用主打產品土公雞骨腿切塊及台灣桂丁土雞切塊，現場示範進補好料。記者黃筱晴／攝影

全聯「全電商」改名升級後首度迎戰雙11檔期，即日起推出「天天灑券」活動至11月12日，最低享1折優惠。去年造成搶購熱潮的「11元爆殺商品」強勢回歸，即日起至11月12日每天10:00、15:00、21:00共3時段開搶；11月10日至12日再祭點數加碼，使用PX Pay或全支付結帳，折後每滿1,500元送1,111福利點，單卡最高回饋11,111點。

雙11當天11:11與23:11兩時段不限門檻享1折優惠（限量555張，最高折抵300元）；前哨戰11月10日20:00起推出夜貓加碼，指定時段滿999元可折100或200元，23:00起單筆滿1,111元再折111元。點數回饋同樣大方，11月10日深夜及11月11日午間2時段，折後滿1,000元加碼送11%福利點。

主打活動「11元爆殺商品」涵蓋雅詩蘭黛、蘭蔻小黑瓶、Switch Lite與空氣清淨機等熱門品項，限時限量開搶。Apple官方授權通路加碼推出iPhone 17系列預購優惠，使用全支付每滿1,000元贈800點，最高8%回饋無上限，買iPhone 17 Pro最多現省超過3,000元；Dyson指定商品最高贈20,000點，Switch滿額再送限定周邊。

多品牌同步加碼，包括霓淨思、LG、TEFAL、SKII等祭出滿額贈與點數回饋。全支付也推出會員獨享優惠，新會員首筆消費送50全點；11月11日15:00至17:00滿3,000元再贈100全點。國泰世華與台新銀行刷卡、綁定全支付交易亦享額外限量回饋。

迎接冬令進補旺季，賣場也推土雞優惠。雲林縣政府攜手在地品牌「雲林良品」與全聯推出「立冬土雞節 × 雲林良品月」，共同推廣具安心履歷、可溯源的優質雞肉。2025年「雲林良品」標章雞肉熱銷5大明星商品包括「土公雞骨腿切塊」、「雲林土雞切塊」、「台灣桂丁土雞切塊」、「雲林土雞骨腿切塊」及「火山烏骨雞切塊」，全年銷量突破400萬盒，前3名銷售額均破億元，成為全聯3大金雞。

全聯、大全聯即日起至12月4日推出多項優惠，「台灣桂丁土雞切塊」特價169元、「雲林土雞骨腿切塊」139元、「火山烏骨雞切塊」149元、「文昌雞切塊」165元；購買生鮮雞肉單筆滿199元現折10元，滿299元登錄發票再抽全聯買菜金，總獎金達12萬元、最大獎1萬元，讓民眾補冬補元氣也補荷包。

多款雞肉類覆熱即食商品方便民眾快速上菜。記者黃筱晴／攝影
多款雞肉類覆熱即食商品方便民眾快速上菜。記者黃筱晴／攝影
全聯、大全聯即日起至12月4日購買生鮮土雞商品，單筆滿299元並登錄發票即可抽全聯買菜金，讓你補冬也補荷包。圖／全聯福利中心提供
全聯、大全聯即日起至12月4日購買生鮮土雞商品，單筆滿299元並登錄發票即可抽全聯買菜金，讓你補冬也補荷包。圖／全聯福利中心提供
全聯「全電商」首戰雙11火力全開，最低1折、11元爆殺品回歸。圖／全聯福利中心提供
全聯「全電商」首戰雙11火力全開，最低1折、11元爆殺品回歸。圖／全聯福利中心提供

