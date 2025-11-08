ITF旅展／福容現場最殺！雙人午茶限時搶購999元、住宿券1.8折起

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
2025 ITF台北國際旅展即起至11月10日於南港展覽館4樓熱鬧開展，福容大飯店祭出年度最大優惠，其中，饕客最愛的「福容美食通用券」平均每張1,067元起，今年加碼推出升級優惠：兩張券可享星級片鴨三吃，七張券則能品嚐8至10人份桌菜饗宴。而最受矚目的「聯合住宿券」也同步推出限時優惠，福容家會員享15送2，每張最低2,815元起。

展期現場凡住宿購買成套票券及餐券10送2，還可參加超人氣遊戲「福容夾夾樂」，有機會將最高價值20,790元「環島任你遊住宿券」等大獎帶回家。同時，天天限量30組的「福容家會員大禮包」準時於上午11點開搶。今年福容首次亮相的快閃活動：六店聯合「雙人下午茶套餐券999元」，於旅展現場每日下午2點準時登場，每日限量100名、每人限購2張。

另有超值加碼好康，凡單筆購買住宿券滿一萬元，即可以999元加購原價1,280元的美食通用券乙張。旅展現場持兆豐銀行、台新銀行或第一銀行信用卡刷卡，單筆消費滿額即可獲得限量刷卡好禮。

「聯合住宿券」一套5張15,950元，買10送1平均每張2,900元；福容家會員可享買15送2專屬優惠，每張最低2,815元，還可入住全新開幕的「福容徠旅澎湖」。秋冬泡湯推薦入住福容福隆，一出飯店即可踏上黃金沙灘、享受全台唯一的海洋溫泉；福容漁碼擁有黃金美人湯，旅展票券三天兩夜每晚4,223元起。入住嘉義福容voco酒店豪華客房1.8折起。「福容徠旅墾丁」四人入住每人每晚704元，步行即可抵達熱鬧墾丁大街。

更多優惠資訊可上官網查詢。

