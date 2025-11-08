好市多「紫色衛生紙」限時特價！會員瘋搶：超划算

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現「衛生紙」正在特價中，換算一張衛生紙只需要0.12元，相當划算。貼文一出後，引發搶購熱潮。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期發現好市多一款「紫色三層衛生紙」正在做促銷折扣，一大包販售345元，換算下來每張約0.12元，相當划算。一卡限購3組，限時優惠至11月9日止。

貼文一出後，不少網友都表示「好市多紫色衛生紙超好用」、「最便宜的三層衛生紙」、「一包省一元也開心，直接載滿車回家囤」、「這是好市多的CP值神物」、「我家都買這款，趁便宜明天準備三串入袋」、「覺得很划算，多抽幾張都不心疼」、「剛剛去爆買三串」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「少一元根本沒意義」、「買三串省不到100元，開車去一趟油錢就抵消了」、「這次折扣真的少」、「1元只能買到8.3抽，不算划算」、「不推，屑很多」。

衛生紙 好市多 折扣 特價

相關新聞

