無限暢遊390天！ 屏東海生館25週年「海洋卡」回歸開賣

屏東海生館7日宣布，為歡慶25週年，深受民眾期待的「海洋卡」限時回歸販售！海洋卡將於11月8日至12月25日止，於館內現場限定販售。海洋卡持卡人可享有自開卡日起390天（365天＋25天）無限次入館之權益，成人卡售價999元、兒童卡售價555元，持卡期間參加館內付費體驗活動再享定價9折優惠。

這次限定期間的海洋卡不僅延長使用期限，更結合「2025臺灣科學節」活動於11月8日開跑，讓民眾在暢遊館區的同時，也能透過豐富的臺灣科學節活動深入體驗海洋知識、文化與教育的多重面向，成為年度最具教育意義的旅遊選擇。

海生館表示，海洋卡不只是票卡，而是一份陪伴海洋成長的承諾。」此次特別加贈的「25天」效期象徵海生館邁入25週年的重要里程碑，代表館方與社會大眾攜手守護海洋、共同推動永續教育的旅程。

而第六屆「臺灣科學節」將於11月8日至16日登場，海生館以「知識×文化×感官」為主軸，推出一系列結合教育、藝術與娛樂的精彩活動。十分受親子歡迎的「漁識場科學市集」於11月8、9日在海生館舉行，集結各種探索海洋及科學的互動攤位，並設有集章闖關活動邀請遊客同樂。

同步開展的「《奧秘海洋》徵文暨繪圖得獎作品展」展出學生以創意詮釋海洋奧祕的得獎作品。最受矚目的「海海人生 Silent Disco」將於11月15日晚間在世界水域館登場，顛覆博物館想像的三聲道體驗，打造音樂與生態共鳴的沉浸派對。

海生館亦將臺灣科學節熱潮延伸至館外，11月8、9日傍晚於恆春鎮西門廣場舉辦「海洋生活祭」，結合在地市集與「落山風海洋戲院」，營造南國浪漫氛圍。壓軸登場的「海洋大劇場」於11月16日在車城國中上演，由海生館與蘋果劇團攜手打造奇幻海洋主題劇，帶領觀眾潛入神祕海底世界。