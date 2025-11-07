快訊

無限暢遊390天！ 屏東海生館25週年「海洋卡」回歸開賣

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

屏東海生館7日宣布，為歡慶25週年，深受民眾期待的「海洋卡」限時回歸販售！海洋卡將於11月8日至12月25日止，於館內現場限定販售。海洋卡持卡人可享有自開卡日起390天（365天＋25天）無限次入館之權益，成人卡售價999元、兒童卡售價555元，持卡期間參加館內付費體驗活動再享定價9折優惠。

這次限定期間的海洋卡不僅延長使用期限，更結合「2025臺灣科學節」活動於11月8日開跑，讓民眾在暢遊館區的同時，也能透過豐富的臺灣科學節活動深入體驗海洋知識、文化與教育的多重面向，成為年度最具教育意義的旅遊選擇。

海生館表示，海洋卡不只是票卡，而是一份陪伴海洋成長的承諾。」此次特別加贈的「25天」效期象徵海生館邁入25週年的重要里程碑，代表館方與社會大眾攜手守護海洋、共同推動永續教育的旅程。

而第六屆「臺灣科學節」將於11月8日至16日登場，海生館以「知識×文化×感官」為主軸，推出一系列結合教育、藝術與娛樂的精彩活動。十分受親子歡迎的「漁識場科學市集」於11月8、9日在海生館舉行，集結各種探索海洋及科學的互動攤位，並設有集章闖關活動邀請遊客同樂。

同步開展的「《奧秘海洋》徵文暨繪圖得獎作品展」展出學生以創意詮釋海洋奧祕的得獎作品。最受矚目的「海海人生 Silent Disco」將於11月15日晚間在世界水域館登場，顛覆博物館想像的三聲道體驗，打造音樂與生態共鳴的沉浸派對。

海生館亦將臺灣科學節熱潮延伸至館外，11月8、9日傍晚於恆春鎮西門廣場舉辦「海洋生活祭」，結合在地市集與「落山風海洋戲院」，營造南國浪漫氛圍。壓軸登場的「海洋大劇場」於11月16日在車城國中上演，由海生館與蘋果劇團攜手打造奇幻海洋主題劇，帶領觀眾潛入神祕海底世界。

相關新聞

無限暢遊390天！ 屏東海生館25週年「海洋卡」回歸開賣

屏東海生館7日宣布，為歡慶25週年，深受民眾期待的「海洋卡」限時回歸販售！海洋卡將於11月8日至12月25日止，於館內現...

限時10天！燦坤「什麼都想要」會員特典全館5折起 每日爆品限量開搶

全民普發1萬元政策即將上路，加上適逢雙11購物節檔期，燦坤3C家電11月7日至11月16日限時10天推出年度大促「什麼都...

神秘代碼藏在海報中 網友解鎖「可不可熟成紅茶」隱藏版優惠

台灣手搖飲品牌眾多，各家業者除了不斷推出新品來搶客外，還會透過折扣優惠來吸引消費者上門。有一名女網友發現知名手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」的海報上有一組神祕代碼，其實就是折扣碼，她半信半疑地到官方LINE上輸入這組代碼，果真立刻獲得折價券，讓她又驚又喜。

擁2檔AI股淪乞丐超人！為省錢…他1時段衝大全聯買特價熟食80元有找

持有的股票還沒獲利出脫，卻面臨下跌風險該怎麼辦？一名網友某天早上起來看到兩檔AI股綠油油，憂心自己成為反指標…

星巴克「買一送一」又來了！連續2天、「太妃核果風味那堤」回歸登場

繼冬季人氣飲品「太妃核果風味那堤」在本月5日回歸登場後，星巴克宣布於11月6日（四）、7日（五）連續兩天，推出「集團同慶...

獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

有人在網路分享他日前訂住台中市中區一家飯店優惠，住一晚86元有早餐還可泡澡，網友看到價格後急敲碗如何訂到這種佛心價；台中...

