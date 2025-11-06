聽新聞
限時10天！燦坤「什麼都想要」會員特典全館5折起 每日爆品限量開搶

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤攜手「朴子電音三太子」聯名推出「什麼都想要」會員特典記者會，力邀重量級策略合作夥伴與品牌高層代表參與啟動儀式。圖／燦坤提供
全民普發1萬元政策即將上路，加上適逢雙11購物節檔期，燦坤3C家電11月7日至11月16日限時10天推出年度大促「什麼都想要」會員特典，祭出多項會員獨享系列活動，活動期間到全台燦坤門市單筆消費滿501元起（消費排除Apple、小米、dyson全系列／Switch 2主機），即可獲得抽獎機會一次，將每天抽出1名幸運會員可獲得33,333燦坤K幣，單筆消費滿2,025元再享多一次抽獎機會（可累積）；消費全館商品於結帳時使用100K幣折抵，即可獲得一次抽獎機會，有機會獲得市值79,999元的JVC 85型4K LED平面Android顯示器（不含配送及安裝），每多折抵50K幣，可再多一次抽獎機會。

今天（11月6日）舉辦的燦坤「什麼都想要」會員特典記者會，邀請揚名國際的台灣之光「朴子電音三太子」聯手合作，因諧音降「駕」與降「價」同音，不僅象徵傳遞好運與祝福，同時宣告將最實在的獨家優惠回饋給燦坤忠實會員。

燦坤除了祭出全館指定商品最低5折起，還有全館消費滿額享豪禮，可把限量iPhone 17 Pro Max 256GB、JHT按摩椅、roborock石頭掃拖機器人等3選1帶回家，Surpass會員獨享再送最高1萬燦坤K幣。活動期間於燦坤全台門市消費滿333元，於結帳時出示綁定燦坤「TK3C」App或使用30K幣換購，即可享喵汪交心封口夾一組。

燦坤「什麼都想要」會員特典主打「價格當日限定、每日限量開搶」，空調、電視、洗衣機、生活家電、筆電、桌機、穿戴裝置、電腦周邊商品應有盡有，像是11月8日回饋最多K幣、限定登場的SAMSUNG 22公斤熱泵洗脫烘滾筒洗衣機限時會員促銷價86,900元，再送1萬燦坤K幣，12月31日前登錄原廠活動送7-ELEVEN數位商品券5,000元，還能加價1,999元升級7年延長保固。11月11日推出威剛MicroSD U1 32GB記憶卡（附轉卡）／UV240 32GB（藍白）隨身碟直降77折，限時會員促銷價99元，限量1,000個。

燦坤也祭出低於5折的爆品，像是直降46折的acer Nitro有線電競鍵盤滑鼠組，限時會員促銷價999元，限量500台；大通5切4座3孔延長線1.8M限時會員促銷價299元，限量1,000條，舊換新再折66元。11月12日至11月16日亦將延續「挑戰低價」第二波優惠，燦坤全台門市與燦坤線上購物同步開搶。

本次燦坤會員特典推出「K幣放大回饋」限時優惠方案，集結AI筆電、電腦主機、螢幕、3C周邊、大小家電、手機、平板與健康商品等熱門品項，會員於活動期間購買指定商品，即可享K幣放大回饋。像是GIGABYTE 16吋AERO Ryzen AI 7 RTX5060 AI電競筆電限時會員促銷價42,900元，再送1,000燦坤K幣，如果搭配政府普發的1萬元，相當於3萬多元即可入手。

另推薦SAMSUNG 22公斤熱泵洗脫烘滾筒洗衣機，採用最新AI智慧偵測洗衣技術與低溫熱泵烘乾系統，限時會員促銷價86,900元，再送1萬燦坤K幣，12月31日前登錄原廠活動送7-ELEVEN數位商品券5,000元，還能加價1,999元升級7年延長保固。

11月16日前購買指定空調享6重好康；全館指定冰箱、洗衣機8折起，再享5大優惠好康，購買指定冰箱、洗衣機登錄即享「5年免費延長保固」服務。電視推薦SAMSUNG 65型4K OLED智慧顯示器（QA65S85FAEXZW）限時優惠價49,900元，限量200台，加碼限量送最高市值5,990元的Honeywell True HEPA清淨機等好禮3選1；LG 75型4K AI語音物聯網QNED顯示器（75QNED86ATA）限時優惠價52,900元，限量200台，買再送原廠壁掛架OLW480B。

另有讓生產力大升級的燦坤3C最麻吉大禮包，內含acer迷你桌機RB102 N100、acer 22型100Hz VA液晶顯示器、Canon MG3077無線相片複合機、acer NITRO有線電競鍵鼠組、TCELL USB2.0 64GB推推隨身碟（藍）、FOXXRAY星航者電競耳機麥克風（白），組合原價16,587元、限時會員促銷價9,999元。

燦坤自2022年推出「燦坤WanDau生態圈」後，致力整合居家生活的多元服務與品牌資源，今天記者會上再宣布本土便利商店品牌「萊爾富」正式加入，未來雙方將以「會員價值」為核心，從線上平台、實體門市到商品體驗等多面向展開合作，共同打造智慧生活新場景。

同時燦坤也宣布攜手德國光學巨頭蔡司（Zeiss）與國內眼鏡連鎖品牌KOBAYASHI小林眼鏡，以三強跨業結盟方式，打造「EyeCare護眼生態圈」，推動從銷售AI智慧眼鏡、感官照護到專業配鏡一站式布局。11月7日至11月16日到全台燦坤門市預購Rokid樂奇AI智慧眼鏡即享限時會員預購價19,888元，還可享磁吸鏡框加購價111元，限量111組，售完為止，預計將於12月中旬通知取貨。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP、官網公告為準。

燦坤首度與「朴子電音三太子」合作，11月7日至11月16日限時10天推出年度大促「什麼都想要」會員特典。圖／燦坤提供
燦坤「什麼都想要」會員特典限時全館5折起，消費滿額還能把iPhone 17 Pro Max、按摩椅、掃拖機器人帶回家。圖／燦坤提供
燦坤年度大促「什麼都想要」會員特典11月7日至11月16日登場。圖為燦坤實業董事長林技典。圖／燦坤提供
燦坤「什麼都想要」會員特典K幣放大回饋 ，寵物價商品59折起；冰箱、洗衣機8折起，再享5大優惠。圖／燦坤提供
燦坤今天（11月6日）於「什麼都想要」會員特典正式宣布萊爾富加入燦坤WanDau生態圈，燦坤行銷長李經緯（圖左）與萊爾富公關長彭傳璋代表簽署合作。圖／燦坤提供
搶攻AI智慧眼鏡市場，燦坤、蔡司、小林眼鏡三強結盟，搭配台新燦坤聯名卡打造「EyeCare護眼生態圈」。圖／燦坤提供
