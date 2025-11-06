神秘代碼藏在海報中 網友解鎖「可不可熟成紅茶」隱藏版優惠

台灣手搖飲品牌眾多，各家業者除了不斷推出新品來搶客外，還會透過折扣優惠來吸引消費者上門。有一名女網友發現知名手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」的海報上有一組神祕代碼，其實就是折扣碼，她半信半疑地到官方LINE上輸入這組代碼，果真立刻獲得折價券，讓她又驚又喜。

這名女網友在Threads發文表示，她發現可不可的海報上印了一個小車票的圖案，圖案上左右兩邊寫了「Taste Coupon（品嘗優惠券）」，中間還有一組由英文與數字組合而成的神祕代碼「KBK555LONG」。在好奇心驅使之下，原PO到官方LINE上輸入了這組代碼，沒想到真的收到一張5元的折價券，而且任何一款飲品都可以折抵，讓她開心地說「有人有發現可不可海報上的小車票是折扣碼嗎？原本我不信，原來還真有折價券」。

貼文讓不少人覺得有趣，「謝謝分享」、「謝謝原PO分享優惠」、「真的有欸！超酷的」、「剛好拿來買新品，感謝分享」、「留友看（網路用語，留言讓朋友也能看到），很可愛」；可不可的官方小編也在底下留言回覆，「嘻嘻…小巧思！妳的視力很好」。

「可不可熟成紅茶」也在官方Threads發文宣傳，只要消費者在11月16日前到門市尋找限量代碼，再到可不可的官方LINE輸入，就可獲得小驚喜。