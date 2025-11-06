擁2檔AI股淪乞丐超人！為省錢…他1時段衝大全聯買特價熟食80元有找

持有的股票還沒獲利出脫，卻面臨下跌風險該怎麼辦？一名網友某天早上起來看到緯創和廣達這兩檔AI股綠油油，憂心自己成為反指標，只好暫時成為「乞丐超人」甚至還得先買好隔天的午餐。

原po在Dcard發文指出，看到緯創跟廣達綠油油，心中感慨不知還要抱多久，所以只好將生活過得節儉一點，為此他只好用盡各種方式省錢，更不敢隨便亂花錢，除了自己煮食物，也很常晚上7點去大全聯買特價熟食吃，一餐可以70-80元內解決而且有肉有菜。

此外，他也分享去大全聯購買日常生活用品的省錢小撇步，例如會盡量挑有打折的買，像他幫媽媽買的人蔘精也是買一送一，默默就囤了兩組分兩個月送，他表示，省錢歸省錢，還是要定期孝敬老人家，「既然不能開源那就節流，這也算是一種投資吧」。

文章底下有其他人也分享自己的省錢妙招，比方會收看蝦皮直播順便賺蝦幣，統一每月25號買東西，因為蝦皮每個月25日是商城狂購節，蝦皮商城會推出許多優惠，像是免運券、加碼蝦幣回饋，還有一些額外的優惠券。

還有網友指出，每個月的25號，蝦幣的單筆訂單最高折抵上限會提高至該筆訂單的50%，買泡麵、日用品、衛生紙折抵完蝦幣後都比外面通路便宜，若再搭信用卡優惠真的超級省。

其他人也紛紛表示，「買一送一先囤起來，再分兩次送好像滿聰明的」、「偷偷說，大全聯晚上9點也可以去蹲蹲看，通常會再折一波，我跟男友會禮拜五這個時間去蹲特價生魚片，可以省1、200元」、「我大學的時候附近滿多即期品專賣店也可以去挖看看，很多其實都還有兩三個月效期」、「請善用超商友善食光」。