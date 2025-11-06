星巴克「買一送一」又來了！連續2天、「太妃核果風味那堤」回歸登場

繼冬季人氣飲品「太妃核果風味那堤」在本月5日回歸登場後，星巴克宣布於11月6日（四）、7日（五）連續兩天，推出「集團同慶．好友分享日」優惠活動。活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

此活動優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。