獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾在臉書分享台中住宿好康。圖／取自臉書「好想住飯店 好康‧踩雷不藏私」
民眾在臉書分享台中住宿好康。圖／取自臉書「好想住飯店 好康‧踩雷不藏私」

有人在網路分享他日前訂住台中市中區一家飯店優惠，住一晚86元有早餐還可泡澡，網友看到價格後急敲碗如何訂到這種佛心價；台中市觀旅局表示，這家是合法旅館，前台管理系統輸入價格時誤打，少打一個0，價格才從860變成86元，已有二名旅客完成訂房，業者認賠。

有人在臉書「好想住飯店 好康‧踩雷不藏私」分享前天住在台中市中區一家飯店優惠，臉書也貼出飯店照片和他的刷卡紀錄，品名「房租1」，金額「86」；民眾說，入住這間一晚86元的飯店離台中車站很近，隔天有早餐，房內浴缸可泡澡，「房間給的還行」。

網友敲碗問這種優格如何訂到，另一名網友說他也有訂到86元，意想不到的價宜；一名網友說，這種價格會讓國旅再興。

台中市觀旅局表示，這家飯店離台中車站近，打平價特色，在台中市中區一棟大樓的6至12樓；旅館表示，因前台管理系統（PMS）輸入價格時發生誤繕，860少打一個0，系統已同步串接至各訂房平台，當時已有兩位旅客完成訂房，故旅館依該價格提供訂房服務。

飯店 台中市

