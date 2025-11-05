1元抽中泰國來回機票！樹德廠拍第一天創平日業績新高

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
樹德董事長吳宜叡(左1)與幸運抽中機票的民衆合影。記者宋健生／攝影
樹德董事長吳宜叡(左1)與幸運抽中機票的民衆合影。記者宋健生／攝影

台灣收納用品領導品牌、擁有56年歷史的樹德企業，5日起至11月10日在南投南崗工業區半山夢工廠舉辦廠拍，來自台中市北屯區的消費者陳小姐，僅用1元抽中泰國7日來回機票，為廠拍活動帶來高潮，首日即吸引約2,000名民眾及企業廠商湧入，營收超過300萬元，創下平日業績最高紀錄。

「一年一次，只有6天！」樹德董事長吳宜叡表示，這次廠拍訴求「比周年慶更優惠，比雙11更划算」，加上每天上午1元與百元抽抽樂，與下午的1元競標造成轟動，預估整檔廠拍至少可帶入逾3萬消費人潮。

值得注意的是，受到美國對等關稅與新台幣匯率升值的衝擊，國內整體經濟不景氣，樹德廠拍也為廠商提供揀便宜、省成本的解決方案。

樹德廠拍重頭戲之一的「工業整理收納」，就吸引不少企業用戶組團前來打包，包括台南和順工業區、南投代檢協會、宜蘭創新創業協會、竹山工業區廠協會、南投五金公會等近百個社團，熟門熟路的公司行號、機關工廠與獨立工作室，皆趁著廠拍做好提升效率的整體規劃。

舉辦近20年的樹德廠拍，早期在台中廠區，是全國各地收納控美好的回憶。樹德行銷主管魏瑋毅表示，三年前搬來南投設廠，過去兩年廠拍因為宣傳不足與門票問題「來客確實不如過往」，今年除了提前聯繫老客戶，也特別推出「逛廠拍，免門票」，從廠拍第一天來客數與業績來看，活動「非常滿意、超過預期」。

樹德廠拍今年針對居家生活、辦公收納、工業整理等用品，推出「下殺三折起」的訴求，針對美國關稅影響，特別規劃關稅回饋專區，加上「免門票，逛廠拍」、天天1元起抽泰國來回機票、1元起限時競標、滿額集點換好禮等活動，時值年終收納用品需求旺季，魏瑋毅建議消費者盡量避開假日，選擇前三天前來。

隨著「普發1萬元現金」議題發酵，與雙11購物檔期在即，樹德廠拍搶業績，除了完整集結旗下樹德SHUTER、livinbox、西拉雅、orin、灣島本舖、灣島小舖等品牌，也找來一樣是MIT的台灣優質品牌港富五金、Relax Care特殊功能鞋等共襄盛舉。

值得一提的是，這次廠拍首度聯手知名國際精品通路商belief，引進BURBERRY、Chloé、COACH、BALENCIAGA、MK等3折起特賣，百貨內衣品牌曼黛瑪璉推出全系列3件3折起特賣，均創下南投地區規模最大的聯合特賣會。

「收納品味~樹德廠拍」即日起到11月10日，吳宜叡說，居家除舊布新，或者辦公室、公司、工廠收納整理有需要的民眾，可把握時間前往半山夢工廠選購。廠拍期間不克前往者，也可利用線上廠拍，將100%台灣設計製造的收納精品送到家。

樹德董事長吳宜叡強調，樹德透過8大循環，與大家一起淨零排碳。記者宋健生／攝影
樹德董事長吳宜叡強調，樹德透過8大循環，與大家一起淨零排碳。記者宋健生／攝影
樹德廠拍首日即吸引約2,000名民眾及企業廠商湧入，創下平日業績最高紀錄。記者宋健生／攝影
樹德廠拍首日即吸引約2,000名民眾及企業廠商湧入，創下平日業績最高紀錄。記者宋健生／攝影
樹德董事長吳宜叡說，這次廠拍訴求「比周年慶更優惠，比雙11更划算」。記者宋健生／攝影
樹德董事長吳宜叡說，這次廠拍訴求「比周年慶更優惠，比雙11更划算」。記者宋健生／攝影

消費

