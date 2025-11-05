普發開放登記 家樂福限量「錢包」存1萬變1.1萬可花

政府普發1萬現金今起上線登記，家樂福啟動限時限量「錢包放大術」活動，11月12日至12月11日，只要在家樂福app內「家樂福錢包」（Carrefour Pay）儲值滿1萬元，即可獲得10%回饋金（等同1000 元），實際可使用金額將達1.1萬元。

家樂福表示，此次活動「限量1000 名，額滿即止」，盼回饋長期支持的會員，鼓勵消費多加使用數位錢包進行日常購物與繳費，透過家樂福錢包，會員不僅可享線上線下通用的便利支付體驗，還能結合OPENPOINT點數累積與多重優惠，讓消費更聰明、更划算。

家樂福也同步祭出ATM領錢加碼，11月17日至12月31日於家樂福分店內玉山ATM領普發1萬元現金，就贈家樂福抽取式衛生紙FSC 24入折價券，限量1.5萬組。詳細活動資訊請見家樂福官網公告。