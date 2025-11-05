留住普發現金1萬元 北農推消費滿888獲百元電商購物金

普發現金1萬元今天開放身份證和居留證尾數「0、1」的民眾登記，為留住消費者的一萬元，各大商場祭出各種優惠。北農嚴選也推出相關優惠，只要消費滿888元，即可獲得100元電商購物金，並於特定期間消費，即可兌換美式咖啡。

北農嚴選表示，自即日起至12月31日，北農嚴選推出實體門市與電商平台的多重回饋方案，民眾只要到北農嚴選門市消費滿888元，即可獲得100元北農嚴選電商購物金。同時在11月12日至19日憑滿額發票可再兌換一杯美式咖啡，而消費滿500元更可享優惠價加購指定熱銷商品。

北農嚴選說，北農嚴選電商平台推出「電商回饋升級」方案，活動期間內，累積消費滿3000元，即可獲得500元電商購物金；累積消費達5000元，更可加享全館95折的專屬折扣，買越多、享越多，回饋無上限。

北農嚴選表示，這次活動以「雙平台整合、幸福回饋」為主軸，透過線上線下齊發力，讓政府普發的萬元補助轉化為滿滿實惠，民眾不僅能輕鬆選購在地新鮮蔬果，更能感受到北農回饋市民的幸福能量。