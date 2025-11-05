全家串聯三大電商平台 雙11超殺優惠火力全開

全家（5903）串聯「比比昂」、「買跨買(跨境直購)」、「全家行動購」三大電商平台，推出雙11年終大促，搶攻雙11購物節商機。

據統計，台灣進口小型包裹數量呈現爆炸性上升，近十年來成長269.5%，去年進口包裹總金額超過650億元，顯見跨境電商已是消費者不可或缺的網購平台。「全家」持續與日本跨境電商比比昂深度合作，去年6月進駐「全家」會員APP的「比比昂日貨」，截至今年9月已吸引逾280萬人次使用，為迎接年末雙11狂潮，「比比昂日貨」整個11月都享有爆品1元、指定商品新客0元購的超殺優惠。

11月登陸「全家」會員APP首頁的跨境平台「買跨買(跨境直購)」，則主打居家用品、風格雜物、療癒小物，上架超過百萬件的多元境外夯品，歡慶新平台開張，雙11當天全站0元免運，即日起至11月13日還享有全站滿499元免運補貼。

「全家行動購」去年雙11檔期業績成長近兩成，且多喜愛購買生鮮美食、食品飲料、生活小物，顯示後疫情時代宅經濟依然當道。今年以多時段、多波段的活動設計，讓消費者從凌晨到深夜都能撿便宜，優惠更有感。即日起到11月11日，天天都有買1送1限時快閃，包含飲料、零食等超過50項商品，雙11當天更有限時輸碼活動，晚間享滿688享9折、滿1688享85折。

除此之外，「全家Fun心取」同步推出取件優惠，11/9-11/22「全家」會員取件送「取貨神券」，會員凡於全台任一店舖完成網購包裹取件，即可獲得FamiCollection超柔抽取式衛生紙110抽(包)9元或Fami!ce霜淇淋買一送一、Let's Café小杯熱經典拿鐵19元，好禮三選一兌換券1張，數量有限，送完為止。「全家」會員APP的「FamiNow」也祭出外送到家免運費的雙11好康，即日起至11月11日，店內消費滿149，即享專人配送到宅的尊榮服務，已付費的0元包裹不限溫層，同享店到宅免運費。

全家早在2023年即攜手日本跨境電商比比昂，陸續推出便利商店取貨、二手精品代購、「全家」會員APP直通「比比昂日貨」專區一系列網購服務，去年6月進駐「全家」會員APP的「比比昂日貨」專區，上線一年即吸引逾280萬人次使用。今年8月再升級，將以「日系商品最齊全、取貨最方便、價格最優惠」3大優勢，搶攻消費者荷包。

雙11活動期間，人氣爆品週週下殺1元起，新會員再享指定商品0元優惠，11月8日至11月12日期間，選擇「全家」取件，滿499元即享1公斤免運(活動期間內不限次數)，讓消費者入手日本好物零負擔。婆婆媽媽最喜歡的「虎牌 IH電子鍋」下殺43折，原價4,800，特價2,099；台灣買不到的沙龍級美髮「Refa 輕型離子夾」不必辛苦從日本扛回來，透過「比比昂日貨」下單， 3,349元即可入手。