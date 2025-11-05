快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
2025台北國際旅展，台灣高鐵推出多項優惠，買「高鐵假期」住宿、租車最低0元起。圖／台灣高鐵提供

2025台北國際旅展(ITF)，即將於7日 (五)至10日 (一)登場，台灣高鐵也參展，並推出多項旅遊優惠，包括「搭高鐵．送住宿、送租車」等，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車。

今年旅展，台灣高鐵特別推出「高鐵假期」多項超值優惠，包括「搭高鐵．送住宿、送租車」等，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車！此外，還有「高鐵在地假期」、「升等有禮」以及「金馬迎春預購」等多元選擇；現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10000元再送高鐵假期1000元抵用券，還可參加抽獎。

此外，旅展期間於現場T-Shopping櫃位下單訂購，即贈「德朱利斯紅藜穀物棒」1盒；購買「台灣高鐵 x 卡娜赫拉的小動物」聯名四輛組組合，不僅享有特價優惠，4色組加贈半價乘車券1張，6色組送2張(限時限量，送完為止)，超值又可愛；還有更多聯名商品75折起，滿199元贈送獨家貼紙1張，一次買好買滿！即日起至11/11，T-Shopping全站更享不限金額免運優惠，歡迎TGo會員立即登入T-Shopping，輕鬆選購優質好物。

旅展期間台灣高鐵公司也與中華航空公司合作，10日前於中華航空官網購買國際航線機票，就有機會抽中「高鐵半價乘車券+高鐵假期500元抵用券」。

高鐵 住宿 旅展

相關新聞

全家串聯三大電商平台 雙11超殺優惠火力全開

全家（5903）串聯「比比昂」、「買跨買(跨境直購)」、「全家行動購」三大電商平台，推出雙11年終大促，搶攻雙11購物節...

旅展高鐵推優惠 買高鐵假期住宿、租車最低0元起 

2025台北國際旅展(ITF)，即將於7日 (五)至10日 (一)登場，台灣高鐵也參展，並推出多項旅遊優惠，包括「搭高鐵...

神腦推iPhone原廠電池舊換新最高回饋900元 北市回收行動電源送商品卡

迎接年末手機保養潮，神腦國際推出「iPhone原廠電池舊換新」限時優惠，指定iPhone 12至iPhone 16系列現...

外送平台雙11激戰！foodpanda、Uber Eats限時推買1送1 外帶優惠4折起

外送平台也加入雙11戰局，foodpanda與Uber Eats同步推出買1送1、滿額折扣與會員專屬優惠，讓消費者輕鬆吃...

麥當勞「7大飲品買1送1、早安雙享餐59元起」！雙人餐、歡樂送享優惠

全民普發萬元即將上路，「麥當勞」自11月5日起推出好康優惠「歲末雙享祭」，共計有「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起...

麥當勞出手搶「普發1萬」！雙享祭限時登場59元起吃整天、最高53折起

全民普發萬元即將上路，11月5日起麥當勞加碼推出好康優惠「歲末雙享祭」，讓消費者的萬元發揮最大效益，從早到晚集結四大主題...

