旅展高鐵推優惠 買高鐵假期住宿、租車最低0元起 

2025台北國際旅展(ITF)，即將於7日 (五)至10日 (一)登場，台灣高鐵也參展，並推出多項旅遊優惠，包括「搭高鐵．送住宿、送租車」等，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車。

今年旅展，台灣高鐵特別推出「高鐵假期」多項超值優惠，包括「搭高鐵．送住宿、送租車」等，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車！此外，還有「高鐵在地假期」、「升等有禮」以及「金馬迎春預購」等多元選擇；現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10000元再送高鐵假期1000元抵用券，還可參加抽獎。

此外，旅展期間於現場T-Shopping櫃位下單訂購，即贈「德朱利斯紅藜穀物棒」1盒；購買「台灣高鐵 x 卡娜赫拉的小動物」聯名四輛組組合，不僅享有特價優惠，4色組加贈半價乘車券1張，6色組送2張(限時限量，送完為止)，超值又可愛；還有更多聯名商品75折起，滿199元贈送獨家貼紙1張，一次買好買滿！即日起至11/11，T-Shopping全站更享不限金額免運優惠，歡迎TGo會員立即登入T-Shopping，輕鬆選購優質好物。

旅展期間台灣高鐵公司也與中華航空公司合作，10日前於中華航空官網購買國際航線機票，就有機會抽中「高鐵半價乘車券+高鐵假期500元抵用券」。