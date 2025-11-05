普發現金全民加菜！全家餐飲推「好食券」 大戶屋、IKIGAI、bb.q加碼送

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
韓式炸雞品牌 bb.q CHICKEN 也歡慶「6週年慶」，推出現省2000元優惠券活動。全家餐飲/提供

全家餐飲集團響應政府普發1萬元政策，推出「全民好食券」優惠活動，自2025年11月10日至12月11日限時登場，旗下三大品牌──大戶屋、IKIGAI燒肉及bb.q CHICKEN──同步推出多重優惠，不須紙本券、只需出示手機螢幕截圖即可，邀請民眾以最實惠的價格享受高品質美味。

大戶屋於活動期間週一至週四推出限定優惠，凡持券點定食或蓋飯，即可享紅茶、檸檬紅茶10元換購：炸雞塊、野菜燴黑醋7折優惠，甜點與飲品如抹茶冰淇淋、養生紅豆湯圓(熱)、錫蘭奶茶等皆享5折價，讓消費者以輕鬆價格體驗日式家常風味。

IKIGAI燒肉同步推出套餐回饋活動，凡點套餐憑券即贈特調飲料與香柚雪露(原價80元)，買 1 份再 +1 元可多享一份人氣肉品如美國PR嫩肩50g、牛胸腹100g或香烤肥腸，另可用80元優惠價加購活菌豚肋條、蒜香雞胸或田園三拼，滿足燒肉控的味蕾。

同時，韓式炸雞品牌 bb.q CHICKEN 也歡慶「6週年慶」，推出現省2000元優惠券活動！即日起至11月30日，凡至bb.q CHICKEN店鋪內用、外帶出示優惠券圖示，即可享「+1元多1件」、「買就送」、「69折起超值加點」等多重優惠，首推「去骨炸雞雙拼餐」，於平日(週一至週五)內用或外帶，買 1 份再 +1 元即可輕鬆帶走雙倍美味，另推出多款超值套餐，從個人獨享到多人共享餐共 6 種組合任你選！無論平日小聚或週末慶祝，都能輕鬆享受超值的韓式美味。

全家國際餐飲集團表示，在政府普發現金1萬元之際，集團希望透過「全民好食券」活動，讓消費者不僅能省荷包，更能加倍享受多品牌的餐飲樂趣。從日式定食到韓式炸雞、再到高質感燒肉，全家國際餐飲持續以「平價高質感、日常的幸福感」為核心，讓民眾感受到「政府發萬元，全家餐飲加碼送」的回饋。

