家樂福1萬放大術來了！儲值1萬變1萬1 限量千名搶登記、咖啡買50送50

普發現金1萬元5日正式開放登記，家樂福也祭出第二波「普發對策」，推出限時「錢包放大術」活動。自11月12日至12月11日止，只要於家樂福APP內「家樂福錢包」（Carrefour Pay）單筆儲值滿1萬元，即可獲得10%回饋金，相當於再拿1,000元，實際可使用金額達1萬1千元，全台限量1,000名、額滿為止。

家樂福表示，此次活動希望回饋長期支持的會員，同時鼓勵消費者多利用數位支付進行日常購物與帳單繳費。透過家樂福錢包，會員可同時享受線上線下通用的支付便利，並可結合OPENPOINT點數與多重優惠，達到「越用越划算」的效果。

此外，家樂福也同步推出多項加碼活動。11月17日至12月31日期間，於家樂福分店內玉山銀行ATM提領普發現金1萬元，即可獲贈「家樂福抽取式衛生紙FSC 24入折價券」，限量15,000組；另即日起至11月21日，家樂福線上購物推出「INLOVE CAFÉ買50送50」活動，美式、拿鐵通通享買一送一優惠，可透過APP寄杯分批取用。