黃仁勳掀炸雞潮！拿坡里全台門市開吃 大披薩、炸雞限時199元

股市「炸雞熱」延燒到餐桌！輝達執行長黃仁勳日前現身韓國，與三星會長李在鎔、現代會長鄭義宣相約「炸雞局」，畫面一曝光，掀起市場話題。趁勢搶攻這波「黃仁勳炸雞潮」，拿坡里披薩‧炸雞火速加碼推出年終最強檔優惠，自11月6日起連續18天，大披薩、6塊炸雞通通只要199元，讓股市話題一秒轉進消費戰場。

身為炸雞與披薩界的雙霸主，拿坡里披薩‧炸雞推出年終最強檔回饋活動，以外酥內嫩、香氣四溢的經典炸雞，以及餅皮香脆、起司濃郁、配料豐富的大披薩深受家庭客與年輕族群喜愛。每一口都能感受到熱騰騰的幸福滋味，無論週末聚會、慶功餐敘或下班犒賞，拿坡里始終是炸雞與披薩的絕對首選品牌。

此次活動主打「好吃、實惠、最懂台灣味」，以實際行動回饋長期支持的消費者，讓全民都能以超值價格享受美味餐點。活動期間，全台門市同步開跑，金黃酥脆的炸雞與濃郁牽絲的大披薩香氣交織，年終最強檔「炸雞或披薩」特價199元的美食熱潮。

拿坡里披薩‧炸雞回饋活動全台138家門市同步開跑。自11月6日起至11月23日止，消費者無論選擇門市內用或外帶，都能以超值價格享受經典美味——大披薩或六塊炸雞，原價390元、限時特價199元。