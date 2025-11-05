高鐵祭ITF優惠 買「高鐵假期」住宿、租車最低0元起

「2025台北國際旅展」(ITF)，即將於11月7日登場，今年台灣高鐵攤位設在南港展覽館一館4樓M1910攤位，推出「高鐵假期」多項超值優惠，包括：「搭高鐵．送住宿、送租車」等，最低價格相當於購買高鐵來回車票；「高鐵在地假期」、「升等有禮」以及「金馬迎春預購」等多元選擇；現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10,000元再送高鐵假期1,000元抵用券等。更與華航合作11月10日前於中華航空官網購買國際航線機票，就有機會抽中「高鐵半價乘車券+高鐵假期500元抵用券」。

台灣高鐵指出，攤位設計以創新、永續與旅客體驗為核心，透過LED巨型螢幕與多媒體動態展演，為旅客帶來沉浸式的參觀體驗，彷彿穿越台灣四季的自然風光，從想像走入真實，親身感受台灣在地之美——因為每個期待。

今年旅展，台灣高鐵特別推出「高鐵假期」多項超值優惠，包括，「搭高鐵．送住宿、送租車」等，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車！此外，還有「高鐵在地假期」、「升等有禮」以及「金馬迎春預購」等多元選擇；現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10,000元再送高鐵假期1,000元抵用券，還可參加抽獎，獎品包括，合環保理念與高鐵元素的「搭高鐵．遊台灣」再生茄芷袋，採用回收材質製作、造型別緻美觀，數量有限，絕對值得收藏，其他大獎還包括，星宇航空不限航點經濟艙來回機票、煙波大飯店、台南U.I.J友愛街旅館等多家特色飯店住宿券。

此外，為感謝高鐵會員對「T-Shopping高鐵線上購」的支持，旅展期間於現場T-Shopping櫃位下單訂購，即贈「德朱利斯紅藜穀物棒」1盒；購買「台灣高鐵 x 卡娜赫拉的小動物」聯名四輛組組合，不僅享有特價優惠，4色組加贈半價乘車券1張，6色組送2張(限時限量，送完為止)，超值又可愛；還有更多聯名商品75折起，滿199元贈送獨家貼紙1張，一次買好買滿！即日起至11/11，T-Shopping全站更享不限金額免運優惠，歡迎TGo會員立即登入T-Shopping，輕鬆選購優質好物。

台灣高鐵說明此次ITF優惠商品，首先是，「搭高鐵．送住宿」：高鐵來回車票+住宿，最低價等同住宿免費，網羅全台優質飯店，平日搭高鐵台北至左營，二人同行入住翰品酒店高雄，每人只要2,980元起；另從台北出發，二人同行入住台南U.I.J友愛街旅館，每人也只要2,700元起，相當於購買高鐵來回車票即可免費享受一晚飯店住宿。！

「搭高鐵．送租車」：高鐵來回車票+租車，最低價等同租車免費，提供高鐵+格上/和運租車，無論是台北還是高雄出發，平日每人只要2,980元起，相當於購買高鐵來回車票即可免費租車24小時，此外，格上免費贈2小時、和運享50km免里程費。

「高鐵在地假期」：行程結合在地文化、景點、美食，深度體驗最道地，針對新北、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉義、台南及高雄，規劃從高鐵站到景點的專車接送、專人導覽的精選行程。樂齡族65歲以上資深玩家參加指定日限定團，只要「高鐵來回車票+200元」，另10-12月參加非指定日限定團之前200位旅客，每位加贈 500元高鐵假期抵用券(限量)。

「升等有禮」：高鐵來回車票+飯店住宿，平日客房免費升等+迎賓好禮，精選北、中、南近20間人氣飯店，以嘉義福容voco酒店為例，平日入住享升等豪華客房，再贈迎賓禮，台北出發每人3,870元起。

「金馬迎春預購」：高鐵來回車票+春節保留房，享早鳥住宿優惠，與北、中、南20餘間飯店合作，除了春節保留房，更享早鳥住宿優惠，以台北至台南，二人同行入住煙波大飯店台南館為例，每人只要3,500元起。

此外，旅展期間台灣高鐵公司也與中華航空公司合作，11月10日前於中華航空官網購買國際航線機票，就有機會抽中「高鐵半價乘車券+高鐵假期500元抵用券」，歡迎旅客搭乘華航出國，多加利用高鐵接駁。